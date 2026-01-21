21 de janeiro de 2026
HORROR

Pai é preso suspeito de matar filha após condenação por estupro

Por Gabriele C. Sanches
Pai é preso suspeito de matar filha após condenação por estupro

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o assassinato de uma adolescente de 17 anos, cujo principal suspeito é o próprio pai, de 53 anos. Segundo as autoridades, o crime teria sido motivado por vingança após o homem ter sido condenado pelo estupro da filha.

O corpo de Isabela Miranda Borck foi localizado em uma área de mata no município de Caraá, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (16). A jovem estava desaparecida havia cerca de 45 dias.

De acordo com os investigadores, o homicídio teria ocorrido em Itajaí, onde a adolescente vivia com a mãe. O suspeito foi preso na cidade de Maracaju e, em depoimento, negou envolvimento no crime.

O homem responde pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. A Polícia Civil informou que o nome do suspeito e a causa da morte não foram divulgados até o momento, pois o caso segue sob investigação. Laudos periciais ainda aguardam conclusão.

