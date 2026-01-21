Pai é preso suspeito de matar filha após condenação por estupro
A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o assassinato de uma adolescente de 17 anos, cujo principal suspeito é o próprio pai, de 53 anos. Segundo as autoridades, o crime teria sido motivado por vingança após o homem ter sido condenado pelo estupro da filha.
O corpo de Isabela Miranda Borck foi localizado em uma área de mata no município de Caraá, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (16). A jovem estava desaparecida havia cerca de 45 dias.
- VEJA MAIS:
- Bando do golpe digital é descoberto e 3 são presos em Piracicaba
- Filho mantém corpo da mãe por 15 dias dentro de casa; VEJA O CASO
- Venda de carnes entra no radar do Procon em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
De acordo com os investigadores, o homicídio teria ocorrido em Itajaí, onde a adolescente vivia com a mãe. O suspeito foi preso na cidade de Maracaju e, em depoimento, negou envolvimento no crime.
O homem responde pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. A Polícia Civil informou que o nome do suspeito e a causa da morte não foram divulgados até o momento, pois o caso segue sob investigação. Laudos periciais ainda aguardam conclusão.