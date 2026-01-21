Pai é preso suspeito de matar filha após condenação por estupro

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o assassinato de uma adolescente de 17 anos, cujo principal suspeito é o próprio pai, de 53 anos. Segundo as autoridades, o crime teria sido motivado por vingança após o homem ter sido condenado pelo estupro da filha.

O corpo de Isabela Miranda Borck foi localizado em uma área de mata no município de Caraá, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (16). A jovem estava desaparecida havia cerca de 45 dias.