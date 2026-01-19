A situação veio à tona após o irmão da vítima, morador de Goiás, estranhar a falta de contato com a idosa. Diante do silêncio prolongado, ele decidiu viajar até o Paraná. Ao chegar à casa da irmã, encontrou o corpo e acionou imediatamente a Polícia Militar.

A Polícia Militar do Paraná se deparou com uma cena impactante ao atender uma ocorrência na zona rural de Guaíra, no oeste do estado. Dentro de uma residência, os agentes localizaram o corpo de uma idosa de 83 anos em avançado estado de decomposição, caído no chão de um dos quartos do imóvel onde ela vivia com o filho.

Durante o atendimento da ocorrência, o filho da idosa relatou aos policiais que tinha conhecimento da morte da mãe havia aproximadamente 15 dias. Segundo ele, o receio de ser responsabilizado por possíveis maus-tratos o impediu de comunicar o óbito às autoridades.

Ainda conforme o depoimento, o homem afirmou que era o principal cuidador da mãe e que a encontrou sem vida após retornar de uma ida ao supermercado. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Polícia Civil investiga omissão de socorro

O corpo da idosa apresentava sinais claros de decomposição, o que reforçou a estimativa do tempo em que permaneceu no local. A Polícia Civil do Paraná assumiu a investigação para esclarecer as circunstâncias da morte e apurar se houve omissão de socorro ou outro tipo de irregularidade.