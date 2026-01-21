O levantamento mostra que, em um cenário com dois nomes do campo bolsonarista o senador Flávio Bolsonaro e o governador paulista Tarcísio de Freitas — Lula soma 48% das intenções de voto. Flávio aparece com 28% e Tarcísio com 11%.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente em todos os cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de outubro e pode conquistar a reeleição já na primeira votação. É o que indica pesquisa do instituto Atlas, divulgada nesta quarta-feira.

Entre os demais pré-candidatos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, registra 3%, mesmo índice de Renan Santos. Romeu Zema e Ratinho Jr. têm 2% cada, enquanto Aldo Rebelo aparece com 1%. Brancos e nulos somam 2%.

Considerando apenas os votos válidos, como faz a Justiça Eleitoral, os números indicam que Lula poderia ultrapassar 50% e encerrar a disputa no primeiro turno. A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual, para mais ou para menos.

Em outro cenário, com apenas Flávio Bolsonaro como principal adversário, Lula alcança 49%, contra 35% do senador. Já em uma simulação com Tarcísio de Freitas como candidato único do grupo bolsonarista, o presidente também registra 49%, enquanto o governador de São Paulo soma 28%.