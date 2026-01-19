A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento imediato de um lote de medicamento usado no tratamento da pressão alta, acendendo um alerta principalmente entre idosos, público que faz uso frequente desse tipo de remédio no dia a dia.
A medida envolve a hidroclorotiazida 25 mg, um diurético amplamente prescrito para controle da hipertensão arterial. Segundo a Anvisa, a decisão vale para todo o território nacional e atinge exclusivamente o lote identificado como OA3169.
Erro de embalagem motivou a decisão
De acordo com informações do órgão regulador, foi identificado um problema de rotulagem e embalagem, no qual o conteúdo interno de algumas caixas não correspondia à descrição impressa no rótulo. A falha pode levar o paciente a ingerir uma substância diferente da prescrita, sem perceber.
Embora não haja registros confirmados de reações graves até o momento, a Anvisa avaliou que o risco potencial é suficiente para suspender a comercialização, distribuição e uso do lote, como medida preventiva.
Risco maior para quem usa diariamente
Especialistas ouvidos de forma geral apontam que erros desse tipo são especialmente preocupantes para pessoas que fazem uso contínuo do medicamento, como idosos e pacientes com doenças cardiovasculares. A troca involuntária de substâncias pode comprometer o controle da pressão arterial e provocar efeitos indesejados.
A recomendação é que pacientes verifiquem sempre o nome do medicamento, a dosagem e o conteúdo da embalagem antes de iniciar o uso, mesmo quando se trata de remédios já conhecidos.
O que fazer se o medicamento estiver em casa
Quem tiver em posse caixas do lote recolhido deve interromper o uso imediatamente e procurar a farmácia onde adquiriu o produto para receber orientações sobre a substituição ou devolução.
Caso o paciente perceba qualquer sintoma fora do habitual, a orientação é buscar atendimento médico o quanto antes. A Anvisa reforça que ações de recolhimento fazem parte do sistema de vigilância sanitária e têm como objetivo principal prevenir danos e proteger a saúde da população.
O órgão também informa que segue monitorando o caso e que novas atualizações podem ser divulgadas conforme o andamento das apurações.