A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento imediato de um lote de medicamento usado no tratamento da pressão alta, acendendo um alerta principalmente entre idosos, público que faz uso frequente desse tipo de remédio no dia a dia.

A medida envolve a hidroclorotiazida 25 mg, um diurético amplamente prescrito para controle da hipertensão arterial. Segundo a Anvisa, a decisão vale para todo o território nacional e atinge exclusivamente o lote identificado como OA3169.

Erro de embalagem motivou a decisão

De acordo com informações do órgão regulador, foi identificado um problema de rotulagem e embalagem, no qual o conteúdo interno de algumas caixas não correspondia à descrição impressa no rótulo. A falha pode levar o paciente a ingerir uma substância diferente da prescrita, sem perceber.