Pesquisa aponta presença de bactérias em mais de 70% dos bebedouros no Brasil

Estudo internacional indica falhas na manutenção e alerta para riscos à saúde em locais públicos

Um estudo internacional divulgado por uma revista científica especializada em microbiologia acendeu um alerta sobre a qualidade da água consumida em bebedouros de uso coletivo. A pesquisa, realizada em diferentes países — incluindo o Brasil —, identificou que grande parte desses equipamentos apresenta níveis de contaminação acima do recomendado, superando inclusive os índices encontrados na água da torneira.