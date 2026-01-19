Confirmação de entrega não cumprida gera prejuízos

Compradores de casas de um empreendimento da Cataguá Construtora em Piracicaba relatam prejuízos financeiros e transtornos pessoais após a não entrega dos imóveis em uma data que havia sido oficialmente confirmada pela empresa. Segundo os compradores, a previsão inicial divulgada durante o processo de venda era de entrega em dezembro.

Com a chegada do mês, os compradores afirmam que receberam um e-mail informando a mudança do prazo e confirmando a entrega das chaves para o dia 23 de janeiro. No entanto, cerca de uma semana antes dessa data confirmada, um novo comunicado foi enviado informando outra alteração, e a entrega não ocorreu. Até o momento, não há nova previsão oficial.