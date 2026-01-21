Prefeitura de São Paulo abre concurso para 500 vagas na GCM

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, publicou edital de concurso público para o provimento de 500 cargos efetivos de Guarda Civil Metropolitana – 3ª Classe. A seleção será organizada pela Fundação VUNESP e tem como objetivo o reforço do efetivo da Guarda Civil Metropolitana.

Do total de vagas, 20% são reservadas para candidatos negros, negras e afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal vigente. As oportunidades são para ambos os sexos, com exigência de ensino médio completo, CNH entre as categorias B e E e idade entre 18 e 30 anos, além de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

Etapas do concurso