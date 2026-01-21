21 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

CONCURSO

Prefeitura de SP abre concurso para 500 vagas na Guarda Civil

Por Gabriele. C Sanches | VUNESP
| Tempo de leitura: 2 min
PREFEITURA

Prefeitura de São Paulo abre concurso para 500 vagas na GCM

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, publicou edital de concurso público para o provimento de 500 cargos efetivos de Guarda Civil Metropolitana – 3ª Classe. A seleção será organizada pela Fundação VUNESP e tem como objetivo o reforço do efetivo da Guarda Civil Metropolitana.

Do total de vagas, 20% são reservadas para candidatos negros, negras e afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal vigente. As oportunidades são para ambos os sexos, com exigência de ensino médio completo, CNH entre as categorias B e E e idade entre 18 e 30 anos, além de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Etapas do concurso

O concurso será composto por quatro fases, todas realizadas no município de São Paulo:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória);

Redação (eliminatória);

Teste de Aptidão Física (TAF) (eliminatório);

Avaliação psicológica (eliminatória).

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação VUNESP, das 10h do dia 29 de janeiro até às 23h59 do dia 3 de março de 2026.
A taxa de inscrição é de R$ 98,00, com possibilidade de isenção para candidatos que comprovem renda familiar per capita igual ou inferior ao menor piso salarial do Estado de São Paulo, conforme decreto municipal.

Política de inclusão

O edital prevê ainda:

solicitação de condições especiais para realização das provas;

uso de nome social para candidatos trans e travestis;

critérios específicos para candidatos que tenham atuado como jurados, utilizados como desempate.

Requisitos e restrições

Entre os critérios eliminatórios estão a aprovação em exames médicos, investigação social, avaliação psicológica e TAF. O edital permite tatuagens, desde que não façam apologia à violência, discriminação ou ideologias extremistas, nem comprometam a identificação funcional.

A íntegra do edital, bem como o cronograma completo do concurso, está disponível no site da Fundação VUNESP e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Confira o edital completo para a inscrição: CLIQUE AQUI

