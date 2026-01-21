Prefeitura de São Paulo abre concurso para 500 vagas na GCM
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, publicou edital de concurso público para o provimento de 500 cargos efetivos de Guarda Civil Metropolitana – 3ª Classe. A seleção será organizada pela Fundação VUNESP e tem como objetivo o reforço do efetivo da Guarda Civil Metropolitana.
Do total de vagas, 20% são reservadas para candidatos negros, negras e afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal vigente. As oportunidades são para ambos os sexos, com exigência de ensino médio completo, CNH entre as categorias B e E e idade entre 18 e 30 anos, além de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.
Etapas do concurso
O concurso será composto por quatro fases, todas realizadas no município de São Paulo:
Prova objetiva (eliminatória e classificatória);
Redação (eliminatória);
Teste de Aptidão Física (TAF) (eliminatório);
Avaliação psicológica (eliminatória).
Inscrições
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação VUNESP, das 10h do dia 29 de janeiro até às 23h59 do dia 3 de março de 2026.
A taxa de inscrição é de R$ 98,00, com possibilidade de isenção para candidatos que comprovem renda familiar per capita igual ou inferior ao menor piso salarial do Estado de São Paulo, conforme decreto municipal.
Política de inclusão
O edital prevê ainda:
solicitação de condições especiais para realização das provas;
uso de nome social para candidatos trans e travestis;
critérios específicos para candidatos que tenham atuado como jurados, utilizados como desempate.
Requisitos e restrições
Entre os critérios eliminatórios estão a aprovação em exames médicos, investigação social, avaliação psicológica e TAF. O edital permite tatuagens, desde que não façam apologia à violência, discriminação ou ideologias extremistas, nem comprometam a identificação funcional.
A íntegra do edital, bem como o cronograma completo do concurso, está disponível no site da Fundação VUNESP e no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.