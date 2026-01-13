Analistas de comunicação explicam que falhas em mãos, dedos e proporções corporais são comuns em imagens criadas por inteligência artificial e ajudam a identificar conteúdos manipulados.

Foto original veio de vídeo da primeira-dama Janja

A base da montagem foi um vídeo real publicado por Janja da Silva, primeira-dama, mostrando Lula de sunga na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, durante o recesso de fim de ano. No sábado (10.jan), Janja publicou o vídeo em que Lula comenta sobre a “junção” das ondas que vêm da direita e da esquerda, descrevendo o fenômeno como uma “demonstração extraordinária” para “acabar com o preconceito entre esquerda e direita”.

A partir dessas imagens, alguém criou a montagem digital exagerando os músculos de Lula — e a foto acabou sendo compartilhada pelos deputados.