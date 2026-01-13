Uma imagem que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com um corpo musculoso irreal viralizou nas redes sociais. A foto não corresponde à realidade: foi criada com inteligência artificial e exagera totalmente a musculatura do presidente.
Deputados Lindbergh Farias e Pedro Rousseff compartilharam a montagem
A postagem foi replicada pelos deputados do PT Lindbergh Farias e Pedro Rousseff, sem que eles soubessem que se tratava de uma imagem manipulada digitalmente. Nas redes, eles celebraram a foto com mensagens como “o homem tá on, agora o tetra vem”, impulsionando a viralização da montagem.
Detalhes físicos denunciam a falsidade
Além da musculatura exagerada, a imagem contém outro erro que evidencia sua falsidade: Lula aparece com o dedo mínimo da mão esquerda, que ele perdeu em um acidente de trabalho na juventude.
Analistas de comunicação explicam que falhas em mãos, dedos e proporções corporais são comuns em imagens criadas por inteligência artificial e ajudam a identificar conteúdos manipulados.
Foto original veio de vídeo da primeira-dama Janja
A base da montagem foi um vídeo real publicado por Janja da Silva, primeira-dama, mostrando Lula de sunga na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, durante o recesso de fim de ano. No sábado (10.jan), Janja publicou o vídeo em que Lula comenta sobre a “junção” das ondas que vêm da direita e da esquerda, descrevendo o fenômeno como uma “demonstração extraordinária” para “acabar com o preconceito entre esquerda e direita”.
A partir dessas imagens, alguém criou a montagem digital exagerando os músculos de Lula — e a foto acabou sendo compartilhada pelos deputados.
Alerta sobre IA e desinformação política
O caso reforça os riscos do uso de inteligência artificial na criação de imagens falsas, especialmente quando republicadas por figuras públicas. Especialistas destacam que o episódio evidencia a importância da checagem de imagens e da atenção crítica no consumo de conteúdos visuais nas redes sociais.