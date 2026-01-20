Na decisão, Moraes considerou ao menos cinco itens do requerimento dos advogados como “irrelevantes, impertinentes ou protelatórios”. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão, fixada em regime inicial fechado.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu nesta segunda-feira (19) parte dos pedidos apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo que trata da perícia médica determinada após sua transferência para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Em decisão anterior, de 15 de janeiro, o ministro determinou a remoção do ex-presidente da Superintendência da Polícia Federal para uma Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Na mesma ocasião, foi ordenada a realização de avaliação por uma junta médica oficial para analisar o quadro clínico do apenado e eventuais necessidades especiais.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A defesa indicou um assistente técnico e apresentou uma série de quesitos à perícia, com o objetivo de avaliar se o estado de saúde de Bolsonaro seria compatível com o cumprimento da pena em ambiente prisional. A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou que não apresentaria perguntas adicionais.

Na decisão desta segunda-feira, Moraes homologou o assistente técnico indicado pelos advogados, mas rejeitou parte das questões formuladas. Segundo o ministro, alguns quesitos extrapolavam o caráter técnico da perícia ao sugerirem análises jurídicas ou avaliações subjetivas.