Como foi a negociação com a classe patronal? Para chegar ao resultado tivemos várias rodadas de negociação. Confesso que esse ano, tivemos mais dificuldade de chegar ao aumento real e as outras conquistas. Porque o empregador sempre tem justificativas, principalmente a cerca do atual cenário que é o tarifaço. E que no dia 20 de novembro, teve nova página apresentando uma nova lista de produtos que terão a tarifa de 40% retirada, entre eles, o café, carne e laranja. A indústria funciona como uma cadeia produtiva, onde o conjunto de atividades são interligadas. Por mais que Piracicaba não produza equipamentos para determinados setores que estavam incluídos no tarifaço, o empregador tem sempre previsões que podem comprometer o seu desempenho.

Como o senhor avalia o resultado final da campanha salarial deste ano? O que considera avanço? Pelo 3º consecutivo conseguimos o aumento real, que é o reajuste acima da inflação. Além do reajuste de 9% na cesta básica, o 15% da cesta especial de natal, PLR com direito para todos os metalúrgicos independente da quantidade de trabalhadores nas empresas e renovação das 84 cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho. O ganho real também está no vale alimentação, onde o trabalhador tem o poder de compra. Um benefício esperado por todos, e sem gerar imposto, os chamados e indesejáveis “descontos”. Todos esses pontos apresentados são conquistados que precisam ser comemoradas. Nós, que representamos os trabalhadores sempre buscamos ainda mais, mas reconheço que não foi uma negociação nada fácil. Posso citar como um dos avanços, o expressivo apoio recebido pelos trabalhadores nas Assembleias. Foi notoriamente superior do que nos anos anteriores. Isso fortalece a categoria. Pode ter certeza, que a categoria unida e com maior apoio, ninguém supera nossa força e mais conquistas serão possíveis.

Em meio a um cenário econômico marcado por incertezas, pressões internacionais e debates sobre competitividade industrial, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região encerrou mais uma campanha salarial com aumento real pelo terceiro ano consecutivo. Para detalhar os bastidores das negociações, os avanços conquistados e os desafios que persistem — desde a qualificação profissional até os reflexos do tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos — o presidente do sindicato concedeu entrevista ao Jornal de Piracicaba . Ao longo da conversa, ele avaliou o comportamento da classe patronal, comentou os impactos das novas tarifas norte-americanas e destacou a importância da mobilização dos trabalhadores para fortalecer as próximas campanhas.

O reajuste conquistado cobre a inflação do período?

Para chegar a uma proposta analisamos a inflação de 1 de novembro de 2024 a 31 de outubro de 2025, que teve sua média de 4,49. Nosso trabalho árduo é estar acima da inflação, ou seja, ter o reajuste salarial que supera a inflação do período.

Para ser mais didático, a inflação mede quanto os preços aumentaram, o reajuste salarial nominal, que esse ano foi de 5,0% é o total de aumento aplicada ao salário e o chamado aumento real é o quanto o salário ganhou de poder de compra além da reposição da inflação.

E também preciso reforçar, o ganho real do vale alimentação.

Portanto, o reajuste conquistado pelo 3º ano consecutivo cobre a inflação.

Atualmente, quais os benefícios que o sindicato oferece aos associados?

Primeiro eu gosto de ressaltar os direitos, pois, se não fosse a Convenção Coletiva de Trabalho que é uma conquista da atuação do nosso Sindicato, não teríamos 84 cláusulas vigentes, que contemplam desde o reajuste salarial anual, PLR, CIPAA, segurança de vida, licença e muitos outros.

O seguro de vida é algo sempre delicado de ser falado, porque liga a um fator que não gostamos de conversar, que é a morte. Mas, isso está contemplado em nossa Convenção Coletiva, onde a família recebe apoio financeiro, em caso de perda do seu ente querido.

E quando falamos em benefícios, atualmente em nossa sede, contamos com espaço para homologação, onde o trabalhador pode tirar suas dúvidas e as empresas ter o acompanhamento devido, departamento jurídico que atende causas trabalhistas e civil e 14 gabinetes odontológicos. Além do acesso fácil aos diretores de plantão.

Contamos também com as subsedes na cidade de Rio das Pedras e na região de Santa Terezinha em Piracicaba, com atendimentos médicos, psicológicos e de nutricionista com valores extremamente acessíveis.

O Clube Recreativo da categoria oferece atividades de esportes, lazer e entretenimento para todas as idades. Além da Colônia de Férias na Praia Grande.

Prezamos muito pela saúde do trabalhador, pois, cada vez mais identificamos a necessidade de equilibrar trabalho e lazer.

Também destaco, o trailer Sorriso Cidadão que tem 11 anos, uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região e apoiado pela Hyundai e fornecedores do Parque Automotivo, tendo como parceiros, a Albus Dente e as prefeituras de Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Águas de São Pedro. O trailer que funciona como um consultório odontológico, leva tratamento as crianças da rede municipal de educação, corporação de segurança e entidades. Isso graças também aos trabalhadores que abraçam o nosso Sindicato.

A negociação deste ano trouxe algum precedente importante para as campanhas salariais futuras?

A negociação estabeleceu precedentes importantes para as próximas campanhas salariais. Primeiro, conseguimos reafirmar que a reposição integral da inflação é um ponto de partida — e não um teto — para qualquer acordo. Isso fortalece nossa referência para os próximos anos. É bom o trabalhador entender isso, é como o salário mínimo, ele serve como referência.

Segundo ponto, é que através dos ganhos reais e cláusulas sociais, abrimos discussão para a escala 5x2, que é um objetivo também da nossa categoria. É um caminho a ser trilhado, não tão fácil de ser alterado, mas extremamente possível visto a justificativa real com dados do absenteísmo, doenças emocionais e a falta de motivação dos trabalhadores.

E, por fim, o processo deste ano mostrou que a categoria está se mobilizando, atuando junto ao Sindicato. Esse é o maior precedente, provar que organização e unidade dão resultado. Esse aprendizado vale para todas as campanhas futuras.