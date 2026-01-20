20 de janeiro de 2026
NOTA DE IMPRENSA

VIDEO: Operação Expurgo mobiliza forças contra o tráfico

Por Gabriele C. Sanches/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Enviado para o JP1

Polícia Militar do Estado de São Paulo e Polícia Federal desencadeiam a “Operação Expurgo” contra o tráfico internacional de drogas

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), por meio do Comando de Policiamento do Interior-9 (CPI-9) e do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (10º BAEP), realiza nesta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, a partir das 6h, uma operação conjunta com a Polícia Federal nos municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Limeira e Piracicaba.

A operação é decorrente de uma prisão realizada pelo 10º BAEP, em 27 de janeiro de 2025, na cidade de Limeira, quando 15 cidadãos bolivianos foram presos por tráfico internacional de drogas. Na ocasião, foi identificado um esquema criminoso no qual imigrantes recebiam cerca de R$ 2 mil para ingerir ao menos 50 cápsulas de cocaína, transportadas em viagens clandestinas. Um dos envolvidos chegou a ingerir mais de 120 cápsulas da droga.

As investigações foram conduzidas pela Polícia Federal, com o apoio do serviço de inteligência e do efetivo operacional do 10º BAEP. O objetivo da operação é o combate ao crime organizado, com foco na repressão ao tráfico internacional de drogas.

Durante a ação, serão cumpridos mandados de prisão e mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços previamente identificados e vinculados aos alvos investigados.

As forças de segurança reforçam que ações integradas são fundamentais para o enfrentamento qualificado da criminalidade organizada, contribuindo para a preservação da ordem pública e da segurança da população.

CLEOTHEOS SABINO DE SOUZA FILHO
Coronel de Polícia Militar
Comandante do CPI-9

