Uma noite de festa terminou em desespero e correria no bairro Ondinhas, em Piracicaba. Na noite deste sábado (17), uma estrutura de telhado desabou de forma repentina, durante um evento realizado em uma chácara e deixou várias pessoas feridas.

Segundo relatos, várias pessoas estavam sob a estrutura no momento do colapso. Parte do telhado veio abaixo, provocando gritos, pânico e cenas de tensão entre os participantes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às pressas para socorrer as vítimas.