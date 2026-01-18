Uma noite de festa terminou em desespero e correria no bairro Ondinhas, em Piracicaba. Na noite deste sábado (17), uma estrutura de telhado desabou de forma repentina, durante um evento realizado em uma chácara e deixou várias pessoas feridas.
Segundo relatos, várias pessoas estavam sob a estrutura no momento do colapso. Parte do telhado veio abaixo, provocando gritos, pânico e cenas de tensão entre os participantes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às pressas para socorrer as vítimas.
Uma criança e uma gestante relataram dores e foram encaminhadas para unidade de saúde. A maioria das outras pessoas que se feriram foram atendidas no local e algumas na UPA Vila Cristina. O número total de vítimas não foi confirmado.
As causas da queda de estrutura do telhado estão sendo investigadas. A confraternização terminou marcada pelo susto.