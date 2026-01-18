19 de janeiro de 2026
SUSTO NA CHÁCARA

Estrutura desaba e deixa feridos durante evento em Piracicaba

Pira1
Equipes do SAMU também socorreram as pessoas feridas na chácara.
Equipes do SAMU também socorreram as pessoas feridas na chácara.

  Uma noite de festa terminou em desespero e correria no bairro Ondinhas, em Piracicaba. Na noite deste sábado (17), uma estrutura de telhado desabou de forma repentina, durante um evento realizado em uma chácara e deixou várias pessoas feridas.

Segundo relatos, várias pessoas estavam sob a estrutura no momento do colapso. Parte do telhado veio abaixo, provocando gritos, pânico e cenas de tensão entre os participantes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às pressas para socorrer as vítimas.

Uma criança e uma gestante relataram dores e foram encaminhadas para unidade de saúde. A maioria das outras pessoas que se feriram foram atendidas no local e algumas na UPA Vila Cristina. O número total de vítimas não foi confirmado.

As causas da queda de estrutura do telhado estão sendo investigadas. A confraternização terminou marcada pelo susto.

