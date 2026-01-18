O enterro foi marcado por emoção, silêncio e indignação diante da forma violenta como a vida do profissional foi interrompida.

Familiares e amigos se despediram, neste domingo (18), do médico Luis Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, sepultado em Rafard, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Luis Roberto foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (16), em frente a um restaurante de luxo no bairro Alphaville Plus, em Barueri, na Grande São Paulo. Ele estava acompanhado de outro médico, Vinicius dos Santos Oliveira, de 35 anos, que também foi atingido e morreu.

O velório no município de Rafard reuniu pessoas próximas que lembraram o médico como um profissional dedicado e um homem tranquilo, cuja trajetória foi interrompida de maneira brutal. Muitos presentes demonstraram dificuldade em aceitar que uma discussão tenha terminado em tragédia.

De acordo com a polícia, o autor dos disparos é um colega de profissão, que foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. A arma usada no crime foi apreendida, e o caso segue sob investigação.