Após as chuvas registradas em Piracicaba no último fim de semana, o rio Piracicaba ultrapassou a marca de 3,35 metros nesta segunda-feira (19) e permanece em estado de atenção. Os dados são do Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo (Saisp).
O monitoramento aponta que o aumento do nível do rio está relacionado ao volume de chuvas registrado na região e em municípios localizados a montante da bacia hidrográfica. Mesmo sem novos picos de precipitação nas últimas horas, o nível segue elevado devido ao escoamento da água acumulada.
A previsão meteorológica indica a continuidade das chuvas ao longo desta semana, o que pode influenciar em uma nova elevação do nível do rio. Caso os índices pluviométricos se mantenham, o cenário exige acompanhamento constante por parte dos órgãos responsáveis.
A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a evitar áreas próximas às margens do rio, além de acompanhar os comunicados oficiais. Em caso de alteração no nível ou mudança no estado de alerta, novas informações devem ser divulgadas.