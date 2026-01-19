Após as chuvas registradas em Piracicaba no último fim de semana, o rio Piracicaba ultrapassou a marca de 3,35 metros nesta segunda-feira (19) e permanece em estado de atenção. Os dados são do Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo (Saisp).

Saiba Mais:

O monitoramento aponta que o aumento do nível do rio está relacionado ao volume de chuvas registrado na região e em municípios localizados a montante da bacia hidrográfica. Mesmo sem novos picos de precipitação nas últimas horas, o nível segue elevado devido ao escoamento da água acumulada.