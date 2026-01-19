19 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
RIOZÃO CHEIO!

VÍDEO: Nível do rio Piracicaba passa dos 3 metros após chuvas

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Will Baldine/JP
A previsão meteorológica indica a continuidade das chuvas ao longo desta semana, o que pode influenciar em uma nova elevação do nível do rio
A previsão meteorológica indica a continuidade das chuvas ao longo desta semana, o que pode influenciar em uma nova elevação do nível do rio

Após as chuvas registradas em Piracicaba no último fim de semana, o rio Piracicaba ultrapassou a marca de 3,35 metros nesta segunda-feira (19) e permanece em estado de atenção. Os dados são do Sistema de Alerta a Inundações do Estado de São Paulo (Saisp).

Saiba Mais:

O monitoramento aponta que o aumento do nível do rio está relacionado ao volume de chuvas registrado na região e em municípios localizados a montante da bacia hidrográfica. Mesmo sem novos picos de precipitação nas últimas horas, o nível segue elevado devido ao escoamento da água acumulada.

A previsão meteorológica indica a continuidade das chuvas ao longo desta semana, o que pode influenciar em uma nova elevação do nível do rio. Caso os índices pluviométricos se mantenham, o cenário exige acompanhamento constante por parte dos órgãos responsáveis.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a evitar áreas próximas às margens do rio, além de acompanhar os comunicados oficiais. Em caso de alteração no nível ou mudança no estado de alerta, novas informações devem ser divulgadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários