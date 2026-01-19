Vídeo mostra briga entre homem e mulher a chutes em Piracicaba

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem e uma mulher envolvidos em uma briga, com troca de chutes e agressões físicas, em Piracicaba. As imagens chamaram a atenção pela violência da cena registrada em via pública.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o local exato, a data em que o vídeo foi gravado ou a identidade das pessoas envolvidas. Também não há informações se a Polícia Militar foi acionada ou se houve registro de boletim de ocorrência relacionado ao caso.