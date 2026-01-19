19 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

BRIGA FEIA

VÍDEO: Briga a chutes em plena rua repercute em Piracicaba

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 1 min
Enviado para o jornal

Vídeo mostra briga entre homem e mulher a chutes em Piracicaba

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem e uma mulher envolvidos em uma briga, com troca de chutes e agressões físicas, em Piracicaba. As imagens chamaram a atenção pela violência da cena registrada em via pública.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o local exato, a data em que o vídeo foi gravado ou a identidade das pessoas envolvidas. Também não há informações se a Polícia Militar foi acionada ou se houve registro de boletim de ocorrência relacionado ao caso.

No vídeo, o homem e a mulher aparecem discutindo e, em seguida, partem para agressões físicas, enquanto pessoas próximas observam a situação. O registro termina sem mostrar como a confusão foi encerrada.

Especialistas alertam que situações como essa podem configurar agressão ou violência doméstica, dependendo do contexto e do vínculo entre os envolvidos, o que só pode ser determinado após apuração das autoridades competentes.

A orientação é que, ao presenciar episódios de violência, a população acione o 190, evitando interferências diretas que possam colocar outras pessoas em risco.

A reportagem reforça que o compartilhamento de imagens de violência pode expor os envolvidos e prejudicar investigações. Caso surjam informações oficiais sobre o ocorrido, o conteúdo será atualizado.

