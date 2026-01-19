Na semana passada, a coluna Alô, Prefeito, divulgou que moradores do bairro Jardim Monumento relataram a existência de um buraco no cruzamento da rua Joana d’Arc com a avenida Paulista, em Piracicaba, no qual além de não ser visível, exalava o dor de esgoto e o problema já durava semanas.

Improviso com um balde

Diante da situação, moradores improvisaram uma sinalização com um balde preso a um cabo de vassoura, colocado dentro do buraco, como forma de alertar condutores e a prefeitura sobre o problema. Eles afirmaram que a medida foi tomada por iniciativa própria, com o objetivo de aviso e para reduzir o risco de acidentes e danos aos veículos, já que uma solicitação de reparo foi registrada junto à Prefeitura de Piracicaba por meio do serviço 156, porém o reparo ainda não tinha ocorrido.