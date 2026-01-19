A noite de domingo (18) foi marcada por uma reviravolta no BBB 26. Pedro Henrique Espíndola acionou o botão de desistência e deixou oficialmente o reality show da TV Globo após um episódio envolvendo a participante Jordana Morais, que relatou uma tentativa de beijo sem consentimento dentro da casa.
A saída do brother ocorreu poucas horas depois do relato circular entre os confinados, provocando forte repercussão entre os participantes e nas redes sociais.
Relato de Jordana mobiliza participantes
O caso veio à tona quando Jordana comentou com outros brothers sobre a situação vivida na despensa da casa. Segundo ela, o encontro ocorreu enquanto procurava um item pessoal e acabou sendo surpreendida pela atitude de Pedro.
“Eu estava procurando um baby liss. O Pedro comentou que talvez tivesse mais coisas na despensa e eu fui procurar. Em nenhum momento eu mudei meu comportamento com ele, sempre tratei normalmente”, contou Jordana aos colegas, ao explicar o ocorrido.
O relato rapidamente se espalhou pela casa, gerando conversas e preocupação entre os confinados.
Mas antes mesmo da tentativa de beijo, na noite de sábado (17), Pedro pegou duas toalhas e uma peça de roupa íntima usadas por Jordana sem autorização. Ao perceber a situação, a sister confrontou o participante, agradeceu a suposta intenção, mas deixou claro que não havia permitido que ele manuseasse seus pertences enquanto ela não estava presente.
Botão de desistência é acionado
Pouco depois da repercussão interna sobre o episódio da despensa, Pedro Henrique decidiu deixar o programa por vontade própria. O botão de desistência foi acionado ainda no início da noite, encerrando sua participação no BBB 26 antes de qualquer posicionamento público oficial durante a edição ao vivo.
Ao decidir deixar o programa, o ex-BBB conversou com a produção no confessionário e admitiu a conduta. Em seu relato, reconheceu que vinha se sentindo atraído por Jordana desde o início do reality e assumiu que interpretou a situação de forma equivocada.
“Eu estava há dias querendo me segurar para não cobiçar as meninas, a Jordana principalmente, porque é parecida com minha esposa. Hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral e sido recíproco. A gente chegou na despensa e tentei beijar ela. Não era isso que ela queria”, declarou Pedro.
Polícia apura denúncia envolvendo ex-BBB
O caso ganhou novos desdobramentos fora do reality. Segundo reportagem publicada pelo jornal O Globo, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, instaurou um inquérito para investigar o episódio.
Com a abertura do inquérito, Pedro Henrique Espíndola poderá ser chamado a prestar esclarecimentos formais à Justiça nos próximos dias.
Repercussão além do reality
O avanço do caso para a esfera policial ampliou o debate público sobre os limites de comportamento em programas de grande audiência e a responsabilidade dos participantes dentro e fora das telas. Nas redes sociais, internautas acompanham os desdobramentos e cobram posicionamentos mais firmes das instituições.
Até o momento, nem a defesa de Pedro Henrique Espíndola nem a produção do BBB 26 se manifestaram oficialmente sobre o inquérito policial.
Expectativa por novos desdobramentos
A investigação segue em andamento e não há prazo definido para conclusão. O resultado do inquérito irá determinar se o caso será encaminhado ao Ministério Público ou arquivado.
Enquanto isso, o episódio segue repercutindo como um dos assuntos mais comentados desta edição do Big Brother Brasil, reforçando discussões sobre consentimento, respeito e responsabilidade.