A noite de domingo (18) foi marcada por uma reviravolta no BBB 26. Pedro Henrique Espíndola acionou o botão de desistência e deixou oficialmente o reality show da TV Globo após um episódio envolvendo a participante Jordana Morais, que relatou uma tentativa de beijo sem consentimento dentro da casa.

A saída do brother ocorreu poucas horas depois do relato circular entre os confinados, provocando forte repercussão entre os participantes e nas redes sociais.

Relato de Jordana mobiliza participantes

O caso veio à tona quando Jordana comentou com outros brothers sobre a situação vivida na despensa da casa. Segundo ela, o encontro ocorreu enquanto procurava um item pessoal e acabou sendo surpreendida pela atitude de Pedro.