Segundo os relatos, o problema permanece no local há várias semanas e tem se agravado com as chuvas registradas no período. A água acumulada dificulta a visualização do buraco, principalmente durante a noite ou em dias de chuva, o que aumenta o risco para motoristas, motociclistas e ciclistas que circulam pela região.

Moradores do bairro Jardim Monumento procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a existência de um buraco no cruzamento da rua Joana d’Arc com a avenida Paulista, em Piracicaba.

Diante da situação, moradores improvisaram uma sinalização com um balde preso a um cabo de vassoura, colocado dentro do buraco, como forma de alertar condutores sobre o problema. Eles afirmam que a medida foi tomada por iniciativa própria, com o objetivo de reduzir o risco de acidentes e danos aos veículos.

Ainda de acordo com os moradores, uma solicitação de reparo foi registrada junto à Prefeitura de Piracicaba por meio do serviço 156. No entanto, até o momento, não houve retorno nem a realização de obras no local. Eles pedem providências para que o cruzamento receba manutenção e volte a oferecer condições adequadas de tráfego.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Mirante enviará equipe técnica ao local para avaliar se a instabilidade no solo tem relação com a rede coletora de esgoto. E realizará ação preventiva de limpeza na rede, assegurando a continuidade do funcionamento regular do sistema".