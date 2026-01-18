18 de janeiro de 2026
Limousine 'cai' com placas adulteradas no centro de Piracicaba

Divulgação PM
O 'carrão' de luxo foi abordado na Rua do Porto, apreendido e levado ao Plantão Policial.
  Uma limousine branca, do tipo que chama a atenção por onde passa, virou caso de polícia na tarde desta sexta-feira (17), em pleno centro de Piracicaba. O carrão de luxo foi parado pela Polícia Militar depois que os policiais perceberam algo estranho: as placas estavam cobertas por material de propaganda, numa tentativa clara de esconder a identificação do veículo.

A situação ficou ainda mais séria quando os policiais confirmaram que o carro batia com as características de uma limousine já investigada por estelionato. O veículo foi visto primeiro na Rua do Porto e acabou sendo abordado na rua Ipiranga, por volta das 17h11, durante patrulhamento de rotina do 10º BPM/I.

Na abordagem, o motorista foi identificado e, após consulta no sistema, a PM descobriu que as placas usadas no carro estavam ligadas a um boletim de ocorrência por estelionato registrado anteriormente. Diante da suspeita, outras viaturas foram chamadas e o cerco foi montado no Centro da cidade.

A limousine e o condutor foram levados para o Plantão Policial de Piracicaba. O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo, além de investigação por estelionato. O carro ficou apreendido para passar por perícia, enquanto o motorista foi liberado após os procedimentos.

