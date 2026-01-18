Uma limousine branca, do tipo que chama a atenção por onde passa, virou caso de polícia na tarde desta sexta-feira (17), em pleno centro de Piracicaba. O carrão de luxo foi parado pela Polícia Militar depois que os policiais perceberam algo estranho: as placas estavam cobertas por material de propaganda, numa tentativa clara de esconder a identificação do veículo.

LEIA MAIS

A situação ficou ainda mais séria quando os policiais confirmaram que o carro batia com as características de uma limousine já investigada por estelionato. O veículo foi visto primeiro na Rua do Porto e acabou sendo abordado na rua Ipiranga, por volta das 17h11, durante patrulhamento de rotina do 10º BPM/I.