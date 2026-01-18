A manhã deste domingo (18) será de silêncio, lágrimas e lembranças no Memorial Metropolitano de Piracicaba. Amigos e familiares se reúnem para se despedir de Alan Ortega Leme, de 29 anos, jovem que teve a vida interrompida de forma brutal em um acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (17).

Alan será velado na Sala Diamante, a partir das 7h30, com encerramento às 17h. Logo após, às 17h15, um comovente Momento de Memórias antecederá a cerimônia de cremação, selando a despedida de alguém que marcou muitas vidas.