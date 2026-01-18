De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM por volta das 22h30 para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Corcovado. No local, a vítima relatou que o companheiro chegou do trabalho e, ao vê-la jogando no celular, passou a demonstrar comportamento agressivo e exaltado.

Uma mulher foi brutalmente agredida pelo próprio marido após um desentendimento banal dentro de casa, na noite da última quinta-feira (16), no Vila Sônia em Piracicaba.

Assustada, a mulher tentou se afastar e foi até o banheiro. No entanto, ao retornar, foi surpreendida pelo marido, que partiu para a agressão, desferindo socos e murros contra o rosto e diversas partes do corpo, provocando várias lesões visíveis.

A vítima precisou ser socorrida e encaminhada à UPA Vila Sônia, onde recebeu atendimento médico. O agressor também precisou de cuidados médicos, já que, antes da chegada da polícia, teria sido contido e agredido por populares, revoltados com a situação.

O homem foi localizado pela equipe policial, abordado e preso em flagrante. Após os procedimentos de praxe, ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu à disposição da Justiça.