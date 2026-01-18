18 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
AGRESSÃO BRUTAL

Homem espanca mulher por jogar no celular em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Segundo a vítima, o companheiro se irritou ao notar que ela estava jogando no celular.
Segundo a vítima, o companheiro se irritou ao notar que ela estava jogando no celular.

  Uma mulher foi brutalmente agredida pelo próprio marido após um desentendimento banal dentro de casa, na noite da última quinta-feira (16), no Vila Sônia em Piracicaba.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM por volta das 22h30 para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Corcovado. No local, a vítima relatou que o companheiro chegou do trabalho e, ao vê-la jogando no celular, passou a demonstrar comportamento agressivo e exaltado.

LEIA MAIS

Assustada, a mulher tentou se afastar e foi até o banheiro. No entanto, ao retornar, foi surpreendida pelo marido, que partiu para a agressão, desferindo socos e murros contra o rosto e diversas partes do corpo, provocando várias lesões visíveis.

A vítima precisou ser socorrida e encaminhada à UPA Vila Sônia, onde recebeu atendimento médico. O agressor também precisou de cuidados médicos, já que, antes da chegada da polícia, teria sido contido e agredido por populares, revoltados com a situação.

O homem foi localizado pela equipe policial, abordado e preso em flagrante. Após os procedimentos de praxe, ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, em conjunto com a Lei Maria da Penha.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários