A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que está na fase final o processo de licitação para a aquisição de kits de uniformes escolares, no valor de R$ 34 milhões. Cada kit incluirá camisetas, calças, bermudas, short saia, jaquetas, meias, tênis e mochilas. O processo contemplará todos os 35.483 alunos da rede municipal, incluindo estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Atualmente, a comissão responsável realiza a análise das amostras enviadas pelas empresas participantes e avalia os laudos técnicos apresentados. A aquisição será feita em quatro lotes, totalizando até 798.600 itens, que serão distribuídos aos estudantes assim que o processo licitatório for concluído.

Qualidade e transparência garantidas