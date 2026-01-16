A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que está na fase final o processo de licitação para a aquisição de kits de uniformes escolares, no valor de R$ 34 milhões. Cada kit incluirá camisetas, calças, bermudas, short saia, jaquetas, meias, tênis e mochilas. O processo contemplará todos os 35.483 alunos da rede municipal, incluindo estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Atualmente, a comissão responsável realiza a análise das amostras enviadas pelas empresas participantes e avalia os laudos técnicos apresentados. A aquisição será feita em quatro lotes, totalizando até 798.600 itens, que serão distribuídos aos estudantes assim que o processo licitatório for concluído.
Qualidade e transparência garantidas
A Secretaria ressalta que todas as etapas seguem com rigor técnico e administrativo, conforme previsto no edital e na legislação vigente. O objetivo é assegurar que os kits escolares entregues aos alunos atendam a padrões de qualidade, conforto e durabilidade. A comunidade escolar será informada amplamente sobre datas e locais de distribuição assim que os trâmites administrativos forem finalizados.
O termo de referência completo pode ser acessado no portal da Prefeitura (https://piracicaba.sp.gov.br), na área Editais, no botão Licitações.
Ano letivo confirmado
Apesar do andamento da licitação, o calendário escolar não sofre alterações. O ano letivo da rede municipal de Piracicaba terá início no dia 9 de fevereiro de 2026, conforme planejado.