17 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REDE MUNICIPAL

Aulas: licitação para aquisição de uniformes na reta final

Por GABRIELA LIMA/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Piracicaba
Licitação de uniformes está no final, mas as aulas ainda vão começar na mesma data
Licitação de uniformes está no final, mas as aulas ainda vão começar na mesma data

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informou que está na fase final o processo de licitação para a aquisição de kits de uniformes escolares, no valor de R$ 34 milhões. Cada kit incluirá camisetas, calças, bermudas, short saia, jaquetas, meias, tênis e mochilas. O processo contemplará todos os 35.483 alunos da rede municipal, incluindo estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Atualmente, a comissão responsável realiza a análise das amostras enviadas pelas empresas participantes e avalia os laudos técnicos apresentados. A aquisição será feita em quatro lotes, totalizando até 798.600 itens, que serão distribuídos aos estudantes assim que o processo licitatório for concluído.

VEJA MAIS

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Qualidade e transparência garantidas

A Secretaria ressalta que todas as etapas seguem com rigor técnico e administrativo, conforme previsto no edital e na legislação vigente. O objetivo é assegurar que os kits escolares entregues aos alunos atendam a padrões de qualidade, conforto e durabilidade. A comunidade escolar será informada amplamente sobre datas e locais de distribuição assim que os trâmites administrativos forem finalizados.

O termo de referência completo pode ser acessado no portal da Prefeitura (https://piracicaba.sp.gov.br), na área Editais, no botão Licitações.

Ano letivo confirmado

Apesar do andamento da licitação, o calendário escolar não sofre alterações. O ano letivo da rede municipal de Piracicaba terá início no dia 9 de fevereiro de 2026, conforme planejado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários