Durante a saída da equipe policial, um dos agentes observou indícios de interferência no hidrômetro instalado na entrada do imóvel. Diante da suspeita, o Semae foi comunicado para realizar a verificação técnica, que confirmou a presença de um ímã posicionado para alterar a leitura do consumo.

De acordo com a legislação brasileira, o furto de água é tipificado como crime no artigo 155 do Código Penal, com penas que variam de um a quatro anos de reclusão. A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ) também regulamenta esse tipo de infração por meio da Resolução nº 510/2023.

Entre as práticas consideradas fraude estão alterações no cavalete, perfurações no medidor, violação de lacres, uso de objetos para interferência no hidrômetro e ligações diretas à rede de abastecimento sem autorização.