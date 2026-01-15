Um sistema de frente fria deve chegar ao estado de São Paulo neste final de semana, alcançando também a cidade de Piracicaba. A atuação do sistema deve provocar mudanças nos volumes de chuva e na temperatura do ar em diferentes regiões do estado.

Saiba Mais:

Entre sábado e domingo, a frente fria deve avançar pelo território paulista, com previsão de chuvas em áreas da capital, do interior e do litoral. Os volumes podem variar conforme a região, com possibilidade de registros mais elevados em curto período de tempo.