PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria trará chuva e frio para Piracicaba; VEJA quando

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Um sistema de frente fria deve chegar ao estado de São Paulo neste final de semana, alcançando também a cidade de Piracicaba. A atuação do sistema deve provocar mudanças nos volumes de chuva e na temperatura do ar em diferentes regiões do estado.

Entre sábado e domingo, a frente fria deve avançar pelo território paulista, com previsão de chuvas em áreas da capital, do interior e do litoral. Os volumes podem variar conforme a região, com possibilidade de registros mais elevados em curto período de tempo.

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar frio deve se estabelecer sobre o estado, contribuindo para a redução das temperaturas. A influência desse sistema deve permanecer até o dia 21 de janeiro, mantendo condições distintas das observadas nos dias anteriores.

De acordo com a previsão, as alterações no tempo devem ocorrer de forma gradual, exigindo atenção da população para eventuais mudanças nas condições climáticas ao longo do fim de semana e dos próximos dias.

