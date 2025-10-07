Prefeitura abre licitação de R$ 34 milhões para uniforme escolar

A aquisição será feita por quatro lotes, com até 798.600 itens no total, que serão distribuídos aos alunos.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Educação, abriu licitação para a aquisição de kits de uniformes escolares, que conterão camisetas, calças, bermudas, short saia, jaquetas, meias, tênis e mochilas, os quais serão distribuídos a todos os 35.483 mil alunos da Rede, incluindo os estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Enquanto a nova licitação está em andamento, a Pasta segue realizando a entrega dos kits de uniforme para os novos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal, sendo contemplados os estudantes que ingressaram a partir de 15 de outubro de 2024, transferidos de escolas particulares ou de outros municípios, uma vez que os alunos matriculados anteriormente já tinham uniformes.

O edital, modalidade pregão eletrônico e número 162/25, foi publicado no Diário Oficial, e as empresas têm até as 8h do dia 22/10 para apresentação das propostas; o início da fase de lances acontece no mesmo dia, a partir das 9h.

O termo de referência completo pode ser acessado no portal da Prefeitura (https://piracicaba.sp.gov.br), na área Editais, no botão Licitações.