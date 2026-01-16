O Projeto Superação, desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba, tem ganhado projeção nacional ao se consolidar como modelo de política pública voltada à população em situação de rua. A iniciativa chamou a atenção de gestores de outras regiões do país e, no dia 14 de janeiro, recebeu a visita do prefeito de Criciúma em Santa Catarina, Vagner Espíndola, acompanhado da secretária de Assistência Social, Dudi Sonego; e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Fabris, que estiveram no município para conhecer de perto as ações de acolhimento e reinserção social.
Modelo integrado atrai gestores públicos
Durante a agenda, a comitiva visitou a praça José Bonifácio, primeiro local a receber as ações do Projeto Superação, e o Centro POP, espaço que concentra os atendimentos especializados à população em vulnerabilidade. No período da tarde, os representantes participaram de reuniões na Prefeitura para conhecer a estrutura administrativa e o funcionamento do programa.
Segundo relatos apresentados durante o encontro, o projeto se diferencia por oferecer atendimento humanizado e oportunidades concretas para a reconstrução da autonomia das pessoas em situação de rua, com foco no respeito à dignidade e na reinserção social.
VEJA MAIS
- Morador de rua invade escola para furtar sucos, doces e cafeteira
- Limeira e Rio Claro negam envio de pessoas para Piracicaba
- Cortando o Cabelo nas Ruas do Brasil: da barbearia para as ruas
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Parcerias fortalecem a rede de atendimento
A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Família destacou que um dos pilares do sucesso da iniciativa é a centralização dos serviços em um único espaço, o que garante mais agilidade nos encaminhamentos. O projeto também conta com a atuação conjunta de igrejas, associações comerciais e da iniciativa privada, ampliando a rede de apoio.
Outro fator apontado como decisivo foi o acompanhamento direto da gestão municipal, que priorizou as demandas identificadas ao longo das ações, assegurando respostas rápidas e maior efetividade.
Resultados expressivos
Entre novembro e dezembro de 2025, o Projeto Superação realizou 275 atendimentos e encaminhamentos no município. No período, foram firmados 142 contratos por meio da Frente de Trabalho, ofertadas 95 vagas para internação em clínicas e comunidades terapêuticas, concedidas 46 passagens para retorno à cidade de origem e realizados oito encaminhamentos de idosos para instituições de longa permanência.
O projeto segue em andamento, com abordagens contínuas, articulação com serviços municipais e parcerias com empresas para ampliar a inserção no mercado de trabalho daqueles que concluem as etapas de atendimento.