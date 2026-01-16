O Projeto Superação, desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba, tem ganhado projeção nacional ao se consolidar como modelo de política pública voltada à população em situação de rua. A iniciativa chamou a atenção de gestores de outras regiões do país e, no dia 14 de janeiro, recebeu a visita do prefeito de Criciúma em Santa Catarina, Vagner Espíndola, acompanhado da secretária de Assistência Social, Dudi Sonego; e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Fabris, que estiveram no município para conhecer de perto as ações de acolhimento e reinserção social.

Modelo integrado atrai gestores públicos

Durante a agenda, a comitiva visitou a praça José Bonifácio, primeiro local a receber as ações do Projeto Superação, e o Centro POP, espaço que concentra os atendimentos especializados à população em vulnerabilidade. No período da tarde, os representantes participaram de reuniões na Prefeitura para conhecer a estrutura administrativa e o funcionamento do programa.

Segundo relatos apresentados durante o encontro, o projeto se diferencia por oferecer atendimento humanizado e oportunidades concretas para a reconstrução da autonomia das pessoas em situação de rua, com foco no respeito à dignidade e na reinserção social.