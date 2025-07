Prefeitura abre licitação para compra de até 768 mil uniformes

A aquisição será feita por cinco lotes, com até 768.600 itens no total, que serão distribuídos aos alunos.

“Sabemos que as famílias estão ansiosas pela entrega dos uniformes escolares e nós fomos bastante cuidadosos na elaboração do Termo de Referência para esta aquisição. Importante ressaltar que uniforme escolar vai além da simples padronização das roupas usadas pelos alunos, pois identifica as crianças promovendo a segurança, além de gerar identidade, pertencimento e igualdade”, destacou Juliana Vicentin, titular da Pasta.

Ela destaca ainda que em abril deste ano, a Secretaria Municipal de Educação realizou a distribuição dos kits de uniforme para os novos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal, sendo contemplados os estudantes que ingressaram a partir de 15 de outubro de 2024, transferidos de escolas particulares ou de outros municípios, uma vez que os alunos matriculados anteriormente já tinham uniformes.

O edital, modalidade pregão eletrônico e número 162/25, foi publicado no Diário Oficial, e as empresas têm até as 8h do dia 06/08 para apresentação das propostas; o início da fase de lances acontece no mesmo dia, a partir das 9h.

O termo de referência completo pode ser acessado no portal da Prefeitura (https://piracicaba.sp.gov.br), na área Editais, no botão Licitações.

O prazo de entrega é de até 60 dias corridos, a contar da Ordem de Fornecimento, a ser emitida pela Secretaria de Educação.