Uma mulher grávida foi vítima de um ataque com arma branca no terminal rodoviário de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, na manhã do último sábado (10). O agressor, um homem ainda não identificado, deixou o local logo após o crime e segue foragido.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a agressão aconteceu durante uma discussão entre a vítima e o suspeito dentro do terminal de ônibus. Em meio ao desentendimento, o homem desferiu um golpe de faca que atingiu a região abdominal da mulher, gerando pânico entre as pessoas que estavam no local.

Atendimento e estado de saúde