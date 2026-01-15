16 de janeiro de 2026
VIOLÊNCIA

Ataque em terminal: grávida é esfaqueada e agressor foge; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem gerada por IA

Uma mulher grávida foi vítima de um ataque com arma branca no terminal rodoviário de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, na manhã do último sábado (10). O agressor, um homem ainda não identificado, deixou o local logo após o crime e segue foragido.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a agressão aconteceu durante uma discussão entre a vítima e o suspeito dentro do terminal de ônibus. Em meio ao desentendimento, o homem desferiu um golpe de faca que atingiu a região abdominal da mulher, gerando pânico entre as pessoas que estavam no local.

Atendimento e estado de saúde

Mesmo ferida, a gestante sofreu apenas lesões consideradas leves. Ela foi socorrida, recebeu atendimento médico e, posteriormente, orientada a passar por exame de corpo de delito. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre possíveis impactos do ataque na gestação.

Investigação em andamento

Após o ataque, o suspeito fugiu e não foi localizado até a última atualização do caso. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e está sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osvaldo Cruz, que busca identificar o agressor e esclarecer as circunstâncias do crime.

Violência contra a mulher

O caso reacende o alerta para episódios de violência em espaços públicos e reforça a importância de denúncias e ações rápidas das autoridades para garantir a segurança da população, especialmente de mulheres em situação de vulnerabilidade.

