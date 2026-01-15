Uma mulher grávida foi vítima de um ataque com arma branca no terminal rodoviário de Osvaldo Cruz, no interior de São Paulo, na manhã do último sábado (10). O agressor, um homem ainda não identificado, deixou o local logo após o crime e segue foragido.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a agressão aconteceu durante uma discussão entre a vítima e o suspeito dentro do terminal de ônibus. Em meio ao desentendimento, o homem desferiu um golpe de faca que atingiu a região abdominal da mulher, gerando pânico entre as pessoas que estavam no local.
Atendimento e estado de saúde
Mesmo ferida, a gestante sofreu apenas lesões consideradas leves. Ela foi socorrida, recebeu atendimento médico e, posteriormente, orientada a passar por exame de corpo de delito. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre possíveis impactos do ataque na gestação.
Investigação em andamento
Após o ataque, o suspeito fugiu e não foi localizado até a última atualização do caso. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e está sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osvaldo Cruz, que busca identificar o agressor e esclarecer as circunstâncias do crime.
Violência contra a mulher
O caso reacende o alerta para episódios de violência em espaços públicos e reforça a importância de denúncias e ações rápidas das autoridades para garantir a segurança da população, especialmente de mulheres em situação de vulnerabilidade.