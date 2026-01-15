As prefeituras de Limeira e Rio Claro divulgaram notas oficiais negando que estejam enviando pessoas em situação de rua para Piracicaba de forma irregular, após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que o secretário municipal Edivaldo afirma que cidades da região estariam transferindo esse público para o município.
Em nota, a Prefeitura de Limeira afirmou que a informação é falsa e esclareceu que, desde novembro, custeou seis passagens para Piracicaba, todas a pedido dos próprios atendidos e dentro dos critérios legais. Deste total, três foram para realização de perícia no INSS, com retorno posterior a Limeira, e outras três para pessoas que possuíam familiares ou vínculos em Piracicaba.
Já a Prefeitura de Rio Claro informou que não procede a acusação de que o município estaria encaminhando pessoas em situação de rua para Piracicaba. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o atendimento é feito prioritariamente no próprio município, com acolhimento, escuta qualificada e acesso à rede socioassistencial.
A nota explica que, quando a pessoa não deseja permanecer em Rio Claro, a equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) entra em contato previamente com os serviços do município de destino para garantir referência e possibilidade de atendimento. A concessão de passagens ocorre apenas nesses casos ou quando o destino é final, para retorno ao convívio familiar ou a uma rede de apoio.
De acordo com a secretaria, apenas quatro passagens para Piracicaba foram concedidas nos últimos quatro meses, todas dentro de um trabalho técnico voltado à superação da vulnerabilidade social.
A Prefeitura de Rio Claro também informou que está apurando o caso específico citado no vídeo e destacou que realiza um mapeamento permanente da população em situação de rua, além de projetos individualizados que incluem regularização de documentos, acolhimento institucional, capacitação profissional e encaminhamentos terapêuticos. Nesta semana, o município também está realizando um censo da população em situação de rua para qualificar os dados e aprimorar as políticas públicas.
Sorocaba e Piracicaba
O Jornal de Piracicaba também solicitou posicionamento oficial à Prefeitura de Sorocaba, que ainda não enviou resposta até o fechamento desta matéria.
A Prefeitura de Piracicaba também foi procurada para que se manifeste sobre as declarações feitas no vídeo pelo secretário Edivaldo. A reportagem aguarda uma nota oficial com esclarecimentos e dados que permitam compreender o contexto das afirmações.