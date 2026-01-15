As prefeituras de Limeira e Rio Claro divulgaram notas oficiais negando que estejam enviando pessoas em situação de rua para Piracicaba de forma irregular, após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que o secretário municipal Edivaldo afirma que cidades da região estariam transferindo esse público para o município.

Em nota, a Prefeitura de Limeira afirmou que a informação é falsa e esclareceu que, desde novembro, custeou seis passagens para Piracicaba, todas a pedido dos próprios atendidos e dentro dos critérios legais. Deste total, três foram para realização de perícia no INSS, com retorno posterior a Limeira, e outras três para pessoas que possuíam familiares ou vínculos em Piracicaba.

Já a Prefeitura de Rio Claro informou que não procede a acusação de que o município estaria encaminhando pessoas em situação de rua para Piracicaba. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o atendimento é feito prioritariamente no próprio município, com acolhimento, escuta qualificada e acesso à rede socioassistencial.