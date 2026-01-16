Câmeras de segurança instaladas na região captaram uma cena que reforça a versão: um homem mascarado se aproxima do veículo, despeja um líquido inflamável e, logo em seguida, provoca o fogo. A sequência é rápida, precisa e sem qualquer sinal de tentativa de conter as chamas, o que afasta a hipótese de falha mecânica ou incêndio acidental.

O incêndio em carro de luxo registrado na madrugada desta quinta-feira (15) no centro de Piracicaba, não foi acidente. Uma Land Rover foi completamente destruída pelas chamas em circunstâncias que apontam para uma ação criminosa premeditada.

Em poucos instantes, o fogo se espalhou e consumiu totalmente o automóvel, chamando a atenção de moradores e gerando tensão no entorno. A Polícia Militar isolou a área assim que foi acionada, enquanto o Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e no rescaldo, evitando que o incêndio se alastrasse para outros veículos ou imóveis próximos.

Embora a motivação ainda não tenha sido oficialmente confirmada, a forma como o incêndio começou e o comportamento do suspeito registrado em vídeo reforçam a linha de investigação de incêndio criminoso. O caso segue sob apuração, e até o momento ninguém foi preso.

As imagens devem ser peças-chave para o avanço das investigações, enquanto o episódio reacende preocupações sobre a segurança na região central da cidade.