17 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CRIMINOSO

VÍDEO: Homem ateou fogo em Land Rover no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais/ Plantão Notícias
O indivíduo encapuzado ateou fogo no carro de luxo no centro de Piracicaba, e fugiu.
O indivíduo encapuzado ateou fogo no carro de luxo no centro de Piracicaba, e fugiu.

O incêndio em carro de luxo registrado na madrugada desta quinta-feira (15) no centro de Piracicaba, não foi acidente. Uma Land Rover foi completamente destruída pelas chamas em circunstâncias que apontam para uma ação criminosa premeditada.

LEIA MAIS

Câmeras de segurança instaladas na região captaram uma cena que reforça a versão: um homem mascarado se aproxima do veículo, despeja um líquido inflamável e, logo em seguida, provoca o fogo. A sequência é rápida, precisa e sem qualquer sinal de tentativa de conter as chamas, o que afasta a hipótese de falha mecânica ou incêndio acidental.

Em poucos instantes, o fogo se espalhou e consumiu totalmente o automóvel, chamando a atenção de moradores e gerando tensão no entorno. A Polícia Militar isolou a área assim que foi acionada, enquanto o Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas e no rescaldo, evitando que o incêndio se alastrasse para outros veículos ou imóveis próximos.

Embora a motivação ainda não tenha sido oficialmente confirmada, a forma como o incêndio começou e o comportamento do suspeito registrado em vídeo reforçam a linha de investigação de incêndio criminoso. O caso segue sob apuração, e até o momento ninguém foi preso.

As imagens devem ser peças-chave para o avanço das investigações, enquanto o episódio reacende preocupações sobre a segurança na região central da cidade.

https://sampi.net.br/piracicaba/noticias/2955024/policia/2026/01/video-carreta-descontrolada-fica-atravessada-na-luiz-de-queiroz-

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários