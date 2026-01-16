Bruninho Samúdio, filho de Eliza Samúdio, falou publicamente sobre a relação com o pai, o ex-goleiro Bruno, e demonstrou decepção e frustração após o cancelamento de um encontro que estava previsto entre os dois.

Cancelamento gera frustração no filho

Segundo Bruninho, a expectativa para o reencontro era grande, o que tornou a desistência ainda mais difícil. Ele relatou que ficou frustrado com a decisão do pai de não comparecer, especialmente depois de o encontro já ter sido combinado.

Durante a entrevista, o garoto também negou informações de que teria passado mal ao saber que encontraria o pai. Ele explicou que ficou apenas nervoso pela expectativa, afastando rumores de qualquer problema de saúde ou crise emocional.