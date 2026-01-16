Bruninho Samúdio, filho de Eliza Samúdio, falou publicamente sobre a relação com o pai, o ex-goleiro Bruno, e demonstrou decepção e frustração após o cancelamento de um encontro que estava previsto entre os dois.
Cancelamento gera frustração no filho
Segundo Bruninho, a expectativa para o reencontro era grande, o que tornou a desistência ainda mais difícil. Ele relatou que ficou frustrado com a decisão do pai de não comparecer, especialmente depois de o encontro já ter sido combinado.
Durante a entrevista, o garoto também negou informações de que teria passado mal ao saber que encontraria o pai. Ele explicou que ficou apenas nervoso pela expectativa, afastando rumores de qualquer problema de saúde ou crise emocional.
Ex-goleiro alega insegurança para justificar ausência
Bruno Fernandes afirmou que desistiu do encontro após a avó materna de Bruninho, Sônia Fátima Moura que é sua tutora legal, impor condições para a reunião. Entre elas, estaria a exigência de que ele comparecesse sem acompanhamento de advogado.
Segundo o ex-atleta, essa condição teria gerado insegurança e levantado a suspeita de que o encontro poderia ser utilizado para induzi-lo a declarações relacionadas ao caso que envolve a morte de Eliza Samudio.
Aproximação só será discutida judicialmente
Responsável legal pela guarda de Bruninho desde o desaparecimento de Eliza Samudio, Sônia Moura declarou que qualquer contato futuro entre os dois dependerá de decisão da Justiça. Segundo ela, não haverá diálogo direto enquanto não houver respaldo legal.
Ela também fez duras críticas ao ex-atleta, afirmando que ele não exerceu o papel paterno e que não permitirá que situações recentes afetem emocionalmente o neto.
Declarações reforçam ruptura familiar
Durante a manifestação pública, Sônia Moura destacou que sempre esteve aberta ao diálogo no passado, mas que, diante dos últimos acontecimentos, a postura mudou. Para ela, a ausência no encontro combinado reforçou a falta de compromisso de Bruno Fernandes com o filho.
A avó também afirmou queo neto possui força emocional e personalidade próprias e que seguirá protegido da exposição a novos conflitos.
Bruninho relata insistência e desistência do pai
Bruninho relatou que o ex-goleiro tentou, por cerca de três anos, marcar um encontro para apresentar sua versão dos fatos sobre o caso Eliza Samudio. Após conversas com familiares, o jovem concordou em ouvir o pai.
O encontro chegou a ser marcado, mas Bruno não compareceu e, segundo o adolescente, deu poucas explicações. Bruninho afirmou ainda que, após a ausência, surgiram versões de que a família teria insistido pelo encontro, o que ele nega.
Questão da pensão entra em pauta
Além da frustração emocional, reforçou a decisão de buscar seus direitos na Justiça. Ele mencionou a existência de valores pendentes relacionados à pensão alimentícia, que, segundo ele, não foram pagos ao longo de quatro anos.
Atualmente, Bruninho segue carreira no futebol, atuando como goleiro nas categorias de base do Botafogo e integrando a Seleção Brasileira Sub-15.
Caso Eliza Samúdio ainda repercute
Eliza Samúdio desapareceu em junho de 2010, aos 25 anos, em um episódio que marcou a história policial brasileira. O caso ganhou grande repercussão após a modelo anunciar a gravidez e atribuir a paternidade ao então goleiro do Flamengo.
Bruninho nasceu em fevereiro de 2010. Poucos meses depois, Eliza foi dada como desaparecida. As investigações apontaram que ela esteve pela última vez em uma propriedade rural pertencente a Bruno, em Minas Gerais, onde foram encontrados pertences pessoais da jovem. O corpo nunca foi localizado.
Bruno foi condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão como mandante do crime, e o caso continua sendo lembrado mais de uma década depois, agora sob o impacto emocional na vida do filho do jogador.
Após progressões de regime, o ex-goleiro cumpre pena em liberdade condicional desde janeiro de 2023. O caso segue sendo lembrado não apenas pelo impacto criminal, mas também pelas consequências familiares que persistem mais de uma década depois.