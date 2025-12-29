A depressão na terceira idade tem se consolidado como um desafio crescente de saúde pública no Brasil. Levantamentos recentes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2024/2025) indicam que 13% dos idosos brasileiros apresentam sintomas depressivos, índice que também aparece em dados do IBGE ao analisar pessoas entre 60 e 64 anos. O cenário expõe um problema silencioso, que afeta não apenas quem vive o transtorno, mas também famílias inteiras.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Envelhecimento e vulnerabilidades emocionais

O avanço da idade costuma trazer mudanças profundas na rotina e no corpo, o que pode impactar diretamente a saúde mental. A redução da autonomia, o surgimento de doenças crônicas e limitações físicas tornam tarefas simples mais difíceis, gerando frustração e sensação de dependência. Soma-se a isso o isolamento social, a diminuição do convívio familiar e, em alguns casos, dificuldades financeiras, fatores que aumentam a vulnerabilidade emocional dos idosos.