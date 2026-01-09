O Centro de Valorização da Vida (CVV) está em busca de novos voluntários e lançou uma campanha inspirada na solidariedade para incentivar a participação da comunidade. Com o mote “Ser solidário faz parte da nossa natureza”, a iniciativa convida pessoas de todo o Brasil a se engajarem no trabalho voluntário de apoio emocional oferecido pela instituição, que funciona 24 horas por dia.
O CVV atua por meio da escuta compreensiva, respeitosa e empática, oferecendo apoio a pessoas que querem e precisam conversar. O atendimento é realizado gratuitamente pelo telefone 188, além de chat, e-mail e atendimento presencial, sempre com garantia de sigilo.
Os interessados em se tornar voluntários participam de um curso gratuito de formação, no qual aprendem sobre o funcionamento da rede de apoio emocional e sobre atitudes fundamentais para o trabalho, como acolhimento e não julgamento. Não é exigida formação específica, já que o CVV não realiza atendimento psicológico ou psiquiátrico.
O voluntariado é aberto a pessoas maiores de 18 anos, que tenham disponibilidade para realizar plantões semanais e disposição para acolher, de forma sigilosa, quem busca apoio. Além de ajudar diretamente quem precisa, o trabalho também proporciona autoconhecimento e desenvolvimento pessoal aos voluntários, que passam a integrar uma rede solidária pautada pelo respeito às diferenças e pela conexão humana.
“Essa é a chance de descobrir o poder transformador de um gesto solidário. A natureza nos ensina que conexão e apoio são fundamentais para viver melhor. Faça parte do CVV e ajude a espalhar essa mensagem”, afirma Eliane Soares, voluntária do CVV.
Curso presencial em Piracicaba
O curso de formação presencial do CVV Piracicaba terá início no dia 20 de janeiro, com encontros às terças-feiras, das 19h às 22h, na sede localizada na Rua Ipiranga, 806, Centro. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://cvv.org.br/voluntarios/piracicaba/
Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp (19) 3422-411 ou pelo e-mail piracicaba@cvv.org.br. Para quem deseja entender melhor como funciona o voluntariado, o CVV também disponibiliza um vídeo explicativo de dois minutos no YouTube.
Sobre o CVV
O Centro de Valorização da Vida é uma entidade independente, sem vínculos políticos, religiosos ou com a iniciativa privada. Atua na prevenção do suicídio e no apoio emocional de forma voluntária e gratuita. Em 2025, cerca de 2,7 milhões de atendimentos foram realizados por aproximadamente 3 mil voluntários, em mais de 90 postos de atendimento no país.
O CVV mantém convênio com o Ministério da Saúde para a operação do telefone 188, sem comprometer sua autonomia, e se sustenta por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas.
Sobre o suicídio
O suicídio é um grave problema de saúde pública. Em 2023, segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 15.507 mortes no Brasil, uma média de 42 por dia, número superior ao de óbitos causados por HIV e diversos tipos de câncer.