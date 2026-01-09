O Centro de Valorização da Vida (CVV) está em busca de novos voluntários e lançou uma campanha inspirada na solidariedade para incentivar a participação da comunidade. Com o mote “Ser solidário faz parte da nossa natureza”, a iniciativa convida pessoas de todo o Brasil a se engajarem no trabalho voluntário de apoio emocional oferecido pela instituição, que funciona 24 horas por dia.

O CVV atua por meio da escuta compreensiva, respeitosa e empática, oferecendo apoio a pessoas que querem e precisam conversar. O atendimento é realizado gratuitamente pelo telefone 188, além de chat, e-mail e atendimento presencial, sempre com garantia de sigilo.

Os interessados em se tornar voluntários participam de um curso gratuito de formação, no qual aprendem sobre o funcionamento da rede de apoio emocional e sobre atitudes fundamentais para o trabalho, como acolhimento e não julgamento. Não é exigida formação específica, já que o CVV não realiza atendimento psicológico ou psiquiátrico.