Segundo o relatório técnico, apesar de a vacina ser considerada eficaz na prevenção da doença, o alto custo do imunizante foi apontado como o principal obstáculo para sua inclusão no programa nacional de imunização. O documento destaca que, diante do impacto financeiro estimado, a incorporação não seria sustentável para o orçamento do SUS neste momento.

O Ministério da Saúde decidiu não incorporar a vacina contra o herpes-zóster ao Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União e tem como base a análise de custo-benefício realizada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).

A vacina avaliada é do tipo recombinante adjuvada e tem indicação para idosos com 80 anos ou mais, além de pessoas imunocomprometidas a partir dos 18 anos. De acordo com a Conitec, a proteção oferecida é relevante, especialmente para os grupos de maior risco, mas o valor atual inviabiliza sua adoção em larga escala.

Os cálculos apresentados apontam que a vacinação de cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano teria um custo aproximado de R$ 1,2 bilhão anuais. Ao longo de cinco anos, o investimento total poderia chegar a R$ 5,2 bilhões. Com base nesses números, o imunizante foi classificado como não custo-efetivo para o sistema público de saúde.

Ainda assim, o Ministério da Saúde informou que a decisão pode ser revista futuramente. Caso surjam novos estudos, mudanças no preço ou outras evidências que alterem a avaliação econômica, o tema poderá ser submetido a uma nova análise pela Conitec.

O que é o herpes-zóster