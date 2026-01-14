O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba prorrogou novamente o prazo para o restabelecimento do abastecimento de água no município. A interrupção ocorre em razão de um problema no sistema elétrico da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino.
De acordo com a autarquia, as equipes atuam desde a manhã de terça-feira (13/01) para solucionar a ocorrência registrada na casa de bombas da unidade, o que afetou o fornecimento de água em diversos bairros. A previsão inicial era de retomada do abastecimento ainda na tarde de ontem, com normalização durante a madrugada desta quarta-feira (14/01).
No entanto, as chuvas registradas durante a noite atrasaram os trabalhos e comprometeram o cronograma. Segundo o Semae, parte do problema foi resolvida na manhã de hoje, permitindo o retorno do fornecimento em algumas regiões da cidade.
A estimativa é que o abastecimento seja retomado de forma gradual, com previsão de restabelecimento total entre 20h e 22h desta quarta-feira. A normalização em todas as regiões deve ocorrer até a manhã de quinta-feira (15/01).
Nesta quarta-feira, seguem com intermitência no fornecimento os bairros Alemães, Vila Cristina, 1º de Maio, Pauliceia, Monte Líbano, Água Branca, Cecap, Cidade Jardim, Areão, Jardim Elite, Sol Nascente, Astúrias, Santa Rosa, Higienópolis, Alvorada, Pompeia, Vila Monteiro, Nova América, Bairro Alto, Nova Piracicaba, Vila Independência, Paulista, Vila Rezende, Centro, Uninorte e áreas próximas.
O Semae orienta os moradores que possuem reservatórios a utilizarem a água de forma racional até a completa normalização do sistema.