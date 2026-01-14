O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba prorrogou novamente o prazo para o restabelecimento do abastecimento de água no município. A interrupção ocorre em razão de um problema no sistema elétrico da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino.

De acordo com a autarquia, as equipes atuam desde a manhã de terça-feira (13/01) para solucionar a ocorrência registrada na casa de bombas da unidade, o que afetou o fornecimento de água em diversos bairros. A previsão inicial era de retomada do abastecimento ainda na tarde de ontem, com normalização durante a madrugada desta quarta-feira (14/01).