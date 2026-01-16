Tempo segue instável nesta sexta e fim de semana tem previsão de chuva em Piracicaba
A sexta-feira (hoje) começou com céu predominantemente nublado em Piracicaba, com temperatura em torno de 22 °C nas primeiras horas da manhã. A umidade do ar está elevada e há baixa chance de chuva ao longo do dia, com os termômetros podendo chegar aos 29 °C no período da tarde.
Para o fim de semana, a previsão indica instabilidade e possibilidade de temporais, especialmente entre a tarde e a noite.
No sábado, o dia deve ser de calor, com máxima próxima dos 30 °C e mínima de 21 °C, mas com chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento em alguns momentos.
Já no domingo, o tempo segue instável, com máxima de 27 °C e mínima de 20 °C. A previsão também aponta pancadas de chuva e trovoadas, principalmente no período da tarde.
A orientação é para que a população fique atenta às mudanças rápidas no tempo, evite áreas alagáveis durante as chuvas e redobre os cuidados em caso de ventos fortes.