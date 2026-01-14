A Prefeitura de Sampaio, município localizado no norte do Tocantins, exonerou um servidor público após confirmar o uso irregular de uma ambulância da rede municipal de saúde para o transporte de um animal. O caso veio a público após a divulgação de imagens nas redes sociais na terça-feira (06/01).
Saiba Mais:
- Homem morre afogado ao entrar em lagoa para pegar bola
- SEMAE não cumpre prazo e Piracicaba segue sem água
Os registros mostram o veículo oficial, destinado ao atendimento de ocorrências médicas, sendo utilizado para finalidade diversa da prevista. A circulação das imagens gerou manifestações de moradores e usuários das redes sociais, que questionaram o controle e a utilização da frota da saúde.
Comentários publicados apontaram críticas à condução administrativa do serviço. Entre as manifestações, usuários destacaram a importância do uso correto dos veículos públicos e relataram dificuldades no acesso ao atendimento de emergência.
Em comunicado oficial, a Prefeitura informou que iniciou a apuração assim que tomou conhecimento do fato e confirmou a irregularidade. Como providência administrativa, o servidor responsável pelo veículo foi desligado do cargo.
Ainda segundo a administração municipal, não é permitido o uso de ambulâncias para fins particulares. O Executivo reforçou que esses veículos devem ser utilizados exclusivamente para o atendimento da população.