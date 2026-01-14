A Prefeitura de Sampaio, município localizado no norte do Tocantins, exonerou um servidor público após confirmar o uso irregular de uma ambulância da rede municipal de saúde para o transporte de um animal. O caso veio a público após a divulgação de imagens nas redes sociais na terça-feira (06/01).

Os registros mostram o veículo oficial, destinado ao atendimento de ocorrências médicas, sendo utilizado para finalidade diversa da prevista. A circulação das imagens gerou manifestações de moradores e usuários das redes sociais, que questionaram o controle e a utilização da frota da saúde.