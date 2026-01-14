Uma volta rápida ao volante terminou em pânico, correria e fogo alto na tarde desta quarta-feira (14), em Piracicaba. Um Jeep Renegade pegou fogo durante um test drive e transformou a tranquila rua Heitor Villa-Lobos, no Parque Santa Cecília, em cenário de caos e emergência.
Durante o trajeto o veículo apresentou uma pane elétrica repentina. Em poucos segundos, o cheiro de queimado deu lugar às chamas, que passaram a consumir o motor do automóvel em plena via pública. Motoristas frearam bruscamente, moradores saíram às pressas de casa e o trânsito ficou comprometido.
O cliente e o vendedor, que estavam dentro do carro, desceram rapidamente. Eles conseguiram sair antes que o fogo se alastrasse, evitando uma tragédia maior. Apesar do susto extremo, ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas e conseguiu conter o incêndio rapidamente, impedindo que o fogo atingisse totalmente o Jeep.
Após o controle das chamas, a área foi deixada em segurança pelos bombeiros e a Polícia Militar. Um guincho da concessionária removeu o carro, que ficou seriamente danificado.
As causas do incêndio serão investigadas,