15 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
INCÊNDIO NA RUA

VÍDEO: Jeep explode em chamas durante test drive em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Gabriel Victor
O carro pegou fogo na rua Heitor Vila Lobos, no Santa Cecília.
O carro pegou fogo na rua Heitor Vila Lobos, no Santa Cecília.

  Uma volta rápida ao volante terminou em pânico, correria e fogo alto na tarde desta quarta-feira (14), em Piracicaba. Um Jeep Renegade pegou fogo durante um test drive e transformou a tranquila rua Heitor Villa-Lobos, no Parque Santa Cecília, em cenário de caos e emergência.

Durante o trajeto o veículo apresentou uma pane elétrica repentina. Em poucos segundos, o cheiro de queimado deu lugar às chamas, que passaram a consumir o motor do automóvel em plena via pública. Motoristas frearam bruscamente, moradores saíram às pressas de casa e o trânsito ficou comprometido.

O cliente e o vendedor, que estavam dentro do carro, desceram rapidamente. Eles conseguiram sair antes que o fogo se alastrasse, evitando uma tragédia maior. Apesar do susto extremo, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas e conseguiu conter o incêndio rapidamente, impedindo que o fogo atingisse totalmente o Jeep.

 Após o controle das chamas, a área foi deixada em segurança pelos bombeiros e a Polícia Militar. Um guincho da concessionária removeu o carro, que ficou seriamente danificado.

As causas do incêndio serão investigadas,

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários