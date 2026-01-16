Segundo a PM, o suspeito caminhava apressado pelas ruas, demonstrando nervosismo. Dentro do saco que ele levava nas costas, os policiais encontraram um verdadeiro “estoque”: 24 latas de suco, 27 sucos de caixinha, doces e até uma cafeteira. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 320.

A madrugada desta sexta-feira (16) foi marcada por tensão e surpresa em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.Um homem de 50 anos, em situação de rua, acabou preso depois de invadir uma escola adventista e sair carregando um saco cheio de produtos furtados. A movimentação suspeita chamou a atenção da Polícia Militar, que fez a abordagem por volta de 0h40, no Parque Residencial Abílio Pedro.

Sem saber como explicar a origem dos produtos, o homem acabou confessando. Ele contou que pulou o portão de uma escola durante a noite e foi direto para a cozinha, de onde retirou os itens. O plano, segundo ele, era vender tudo para conseguir dinheiro e comprar drogas.

A polícia foi até o local indicado e confirmou o furto em um colégio no Jardim São Paulo. Todo o material foi reconhecido e devolvido ao responsável pela escola.

Depois de passar por atendimento médico, o suspeito foi levado ao Plantão Policial. Em silêncio, ele preferiu não dar mais detalhes e ainda recusou que familiares fossem avisados. O homem permanece preso e aguarda audiência de custódia.