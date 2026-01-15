A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) tornou públicos os nomes de igrejas e líderes religiosos investigados pela CPMI do INSS, comissão que apura um amplo esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. A divulgação ocorreu após cobranças públicas de lideranças evangélicas, que criticaram a parlamentar por citar a participação de religiosos sem detalhar os envolvidos.

Nos últimos dias, a senadora havia declarado que a comissão identificou grandes igrejas e pastores ligados aos desvios, o que gerou reação imediata nas redes sociais. A pressão levou Damares a divulgar oficialmente a relação de instituições e pessoas que constam em documentos já analisados e aprovados pela CPMI.

Lista envolve pedidos de sigilo e convocações

Segundo a senadora, os dados divulgados não são novos e fazem parte de requerimentos formais apresentados no âmbito da comissão parlamentar. Entre as instituições religiosas citadas, algumas são alvo de pedidos de quebra de sigilo, enquanto líderes religiosos foram convidados a prestar esclarecimentos.