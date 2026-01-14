Piracicaba viveu momentos de tensão e medo na noite desta terça-feira (13). Uma tempestade acompanhada de rajadas de vento intensas, descargas elétricas e chuva torrencial, atingiu a cidade e provocou alagamentos generalizados, principalmente na região central.

Em poucos minutos, ruas viraram rios. Um Ford Escort foi flagrado flutuando na rua Santa Cruz, ao lado do teatro no centro da cidade — imagem que simboliza a força do temporal.