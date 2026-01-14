15 de janeiro de 2026
TEVE CARRO BOIANDO

VÍDEO: Piracicaba foi atingida por tempestade nesta terça-feira

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio/Pira1 e Redes Sociais
Piracicaba registrou pontos de inundação e alagamentos.
  Piracicaba viveu momentos de tensão e medo na noite desta terça-feira (13). Uma tempestade acompanhada de rajadas de vento intensas, descargas elétricas e chuva torrencial, atingiu a cidade e provocou alagamentos generalizados, principalmente na região central.

Em poucos minutos, ruas viraram rios. Um Ford Escort foi flagrado flutuando na rua Santa Cruz, ao lado do teatro no centro da cidade — imagem que simboliza a força do temporal.

 Outras vias importantes também foram tomadas pela água, como a avenida Armando de Sales Oliveira, um trecho da avenida Dr. Paulo de Morais, a ponte da Antônia Pazinato Sturion, alguns trechos da avenida Carlos Botelho, além de muitos outros locais.

