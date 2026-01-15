De acordo com a autarquia, as equipes atuam desde a manhã de terça-feira (13/01) para solucionar a ocorrência registrada na casa de bombas da unidade, o que comprometeu o fornecimento de água em diferentes regiões da cidade. A previsão inicial era de retomada do abastecimento ainda na tarde de terça-feira, com normalização durante a madrugada de quarta-feira (14/01). No entanto, o prazo foi prorrogado duas vezes.

Piracicaba enfrenta o terceiro dia consecutivo sem abastecimento de água em diversos bairros do município. Segundo o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), a interrupção ocorre em razão de um problema no sistema elétrico da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino.

Nos canais oficiais de atendimento, o Semae informou que os reparos na casa de bombas da ETA Capim Fino foram concluídos e que o abastecimento começou a ser retomado de forma gradativa, conforme a recuperação dos níveis dos reservatórios. A previsão mais recente apontava a normalização completa até a madrugada desta quinta-feira (15/01), o que não se confirmou.

Moradores de Piracicaba relataram à redação do Jornal de Piracicaba que continuam sem água nas torneiras, mesmo após as atualizações divulgadas pela autarquia. Uma moradora afirmou que a caixa d’água da residência está vazia após os dias de interrupção. “Minha caixa d’água está vazia, já usamos tudo o que tínhamos nesses três dias, não sei mais o que fazer. A gente liga para eles, toda vez é uma resposta pronta”, relatou.

Outra moradora, do bairro Jardim Elite, disse que enfrenta dificuldades para realizar atividades básicas do dia a dia. Segundo ela, há acúmulo de louças e roupas sem possibilidade de lavagem. “Estamos desde segunda-feira sem água aqui no bairro. Sem água no banheiro, sem água na privada, sem água para conseguir realizar serviços básicos de higiene. Até quando vai isso?”, afirmou.