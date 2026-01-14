15 de janeiro de 2026
GRAVE

Secretário acusa cidades da região de enviarem moradores de rua

Por Gabriele C. Sanches | secretário de Assistência e Desenvolvimento Social e Família de Piracicaba
| Tempo de leitura: 2 min
Banco de imagem

Secretário denuncia envio de pessoas em situação de rua de outras cidades para Piracicaba

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social e Família de Piracicaba, Edivaldo Brito, divulgou um vídeo nas redes sociais em que denuncia que pessoas em situação de rua estariam sendo encaminhadas por outras cidades da região para o município.

No pronunciamento, o secretário cita diretamente Rio Claro, Limeira e Sorocaba, afirmando que essas cidades estariam enviando pessoas para Piracicaba após o município estruturar um programa de atendimento à população em situação de rua.

Segundo Edivaldo, Piracicaba investiu recursos próprios para oferecer acolhimento, cadastro e encaminhamento social a essa população. “Piracicaba deu solução para o pessoal em situação de rua. Não ficou barato, é um projeto caro que o prefeito investiu para dar solução aos problemas nossos”, afirma no vídeo.

Denúncia será levada ao Ministério Público

No mesmo pronunciamento, o secretário afirma que a situação será formalmente comunicada ao Ministério Público e à imprensa. De acordo com ele, equipes da Secretaria estão atuando na rodoviária da cidade para cadastrar pessoas que chegam em situação de rua e identificar a origem delas.

Edivaldo relata que, recentemente, uma mulher teria sido retirada de um trabalho informal em Rio Claro e encaminhada para Piracicaba. Segundo ele, esse tipo de prática estaria ocorrendo também em Limeira e Sorocaba.

“Estamos cadastrando essas pessoas que estão chegando e vamos denunciar. As autoridades de outras cidades estão se aproveitando que nós demos a solução e estão enviando as pessoas em situação de rua para Piracicaba”, declarou.

O secretário defendeu ainda que cada município tem a responsabilidade de cuidar de sua própria população em vulnerabilidade social e que não é correto transferir esse atendimento para outras cidades.

Até o momento, as prefeituras citadas não se manifestaram sobre as declarações. O Jornal de Piracicaba procurou a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Família para solicitar informações oficiais e aguarda retorno.

