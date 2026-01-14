Secretário denuncia envio de pessoas em situação de rua de outras cidades para Piracicaba

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social e Família de Piracicaba, Edivaldo Brito, divulgou um vídeo nas redes sociais em que denuncia que pessoas em situação de rua estariam sendo encaminhadas por outras cidades da região para o município.

No pronunciamento, o secretário cita diretamente Rio Claro, Limeira e Sorocaba, afirmando que essas cidades estariam enviando pessoas para Piracicaba após o município estruturar um programa de atendimento à população em situação de rua.