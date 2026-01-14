O abastecimento de água em Piracicaba foi impactado desde as primeiras horas da manhã de terça-feira (13) após uma falha elétrica registrada em uma das principais estruturas do sistema de tratamento do município. O problema interrompeu temporariamente o envio de água tratada para parte da rede de distribuição urbana, afetando moradores de diferentes regiões da cidade.
De acordo com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE), a ocorrência foi registrada na casa de bombas da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. A falha elétrica comprometeu o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada Marechal, responsável pelo envio de água tratada para diversos reservatórios que abastecem bairros da área urbana.
Ainda na terça-feira (13), o SEMAE informou, por meio de seus canais oficiais de atendimento ao público, que o problema seria solucionado até as 18h do mesmo dia. A autarquia também comunicou que o retorno do abastecimento ocorreria de forma gradual, com previsão de normalização durante a madrugada desta quarta-feira (14).
No entanto, a previsão divulgada não foi cumprida. Na manhã desta quarta-feira (14), a redação do Jornal de Piracicaba recebeu diversas reclamações de moradores relatando a continuidade da falta de água em suas residências. Segundo os relatos, o desabastecimento tem dificultado a realização de atividades básicas no dia a dia.
Uma moradora afirmou que está sem água desde o dia anterior e que a caixa d’água de sua residência já se encontra vazia. Outros moradores também relataram a ausência de fornecimento e a falta de informações atualizadas sobre a situação.
Além das mensagens enviadas à redação, os canais online do SEMAE registraram novas reclamações ao longo da manhã desta quarta-feira. Nos comentários, usuários questionaram os sucessivos prazos divulgados para o restabelecimento do serviço e relataram a recorrência de problemas no abastecimento.
Até o momento, o SEMAE divulgou um novo prazo para o restabelecimento do fornecimento de água, desta vez previsto para as 16h desta quarta-feira (14). A autarquia informou que o retorno do abastecimento deverá ocorrer de forma gradual, conforme a recuperação dos níveis dos reservatórios afetados.