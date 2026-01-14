De acordo com o Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE), a ocorrência foi registrada na casa de bombas da Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino. A falha elétrica comprometeu o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada Marechal, responsável pelo envio de água tratada para diversos reservatórios que abastecem bairros da área urbana.

O abastecimento de água em Piracicaba foi impactado desde as primeiras horas da manhã de terça-feira (13) após uma falha elétrica registrada em uma das principais estruturas do sistema de tratamento do município. O problema interrompeu temporariamente o envio de água tratada para parte da rede de distribuição urbana, afetando moradores de diferentes regiões da cidade.

Ainda na terça-feira (13), o SEMAE informou, por meio de seus canais oficiais de atendimento ao público, que o problema seria solucionado até as 18h do mesmo dia. A autarquia também comunicou que o retorno do abastecimento ocorreria de forma gradual, com previsão de normalização durante a madrugada desta quarta-feira (14).

No entanto, a previsão divulgada não foi cumprida. Na manhã desta quarta-feira (14), a redação do Jornal de Piracicaba recebeu diversas reclamações de moradores relatando a continuidade da falta de água em suas residências. Segundo os relatos, o desabastecimento tem dificultado a realização de atividades básicas no dia a dia.

Uma moradora afirmou que está sem água desde o dia anterior e que a caixa d’água de sua residência já se encontra vazia. Outros moradores também relataram a ausência de fornecimento e a falta de informações atualizadas sobre a situação.