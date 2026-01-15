Alimentos industrializados fazem parte da rotina moderna, seja pela praticidade ou pelo custo mais acessível. No entanto, novas evidências científicas indicam que o consumo frequente de determinados conservantes alimentares pode estar associado ao aumento do risco de alguns tipos de câncer.

Estudo analisou mais de 100 mil pessoas e acende alerta sobre alimentos ultraprocessados

Um amplo estudo conduzido por pesquisadores da Université Sorbonne Paris Nord e da Université Paris Cité, na França, analisou dados de mais de 100 mil pessoas e reacendeu o debate sobre os impactos de longo prazo dos alimentos ultraprocessados na saúde humana.

Os resultados não apontam uma relação direta de causa e efeito, mas mostram que a exposição contínua a certos aditivos químicos pode estar associada ao maior risco de câncer de mama e de próstata, especialmente quando esses produtos fazem parte do consumo diário.

Os conservantes associados ao risco

Entre os aditivos analisados, cinco conservantes chamaram a atenção dos pesquisadores por estarem mais frequentemente presentes na alimentação de pessoas que desenvolveram esses tipos de câncer: