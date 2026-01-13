15 de janeiro de 2026
FALTA DE ÁGUA

Pane elétrica deixa bairros de Piracicaba sem água nesta terça

Por Gabriela Lima/JP1
| Tempo de leitura: 2 min
Gabriela Lima
Falta e água afeta bairros nesta terça-feira
Falta e água afeta bairros nesta terça-feira

O abastecimento de água em Piracicaba foi impactado desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (13) após uma falha elétrica registrada em uma das principais estruturas do sistema de tratamento da cidade. O problema interrompeu temporariamente o envio de água tratada para parte da rede de distribuição urbana.

Falha em estação compromete fornecimento

Segundo informações da autarquia responsável pelo saneamento, a pane ocorreu na casa de bombas da Estação de Tratamento de Água Capim Fino. A falha elétrica impediu o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada Marechal, afetando diretamente o envio de água para diversos reservatórios da cidade.

Equipes atuam em manutenção emergencial

Técnicos das áreas de engenharia e elétrica foram mobilizados logo após a identificação do problema. De acordo com a equipe técnica, os trabalhos seguem em caráter emergencial para restabelecer o funcionamento do sistema no menor tempo possível.

Regiões afetadas pelo desabastecimento

Entre os bairros com fornecimento prejudicado estão:

  • Maracanã
  • Vila Monteiro
  • Piracicamirim
  • Morumbi
  • Parque Prezotto
  • Pombeva
  • Nova América
  • Jardim Elite
  • Centro
  • Bairro Alto
  • Paulista
  • Vila Cristina
  • Chapadão
  • Cecap
  • Dois Córregos,
  • Jardim Santa Sílvia
  • Glebas Natalinas
  • Santa Rita
  • Santa Cecília
  • Areão
  • Algodoal
  • Vila Rezende
  • Jardim Primavera
  • Vila Fátima
  • Santa Rosa
  • Parque São Jorge
  • Cruz Caiada
  • Unileste
  • Uninorte e áreas próximas.

Previsão de normalização

A expectativa é que a manutenção seja concluída até as 18h desta terça-feira. Após a retomada do sistema, a normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa, com previsão de estabilização completa até a madrugada de quarta-feira (14).

Orientação aos moradores

A autarquia orienta a população que possui reservatórios a utilizar a água de forma consciente até a regularização total do serviço. Técnicos reforçam que a economia é fundamental para evitar o esvaziamento dos sistemas internos durante o período de instabilidade.

Canais de informação e atendimento

Os moradores podem acompanhar a situação do abastecimento pelo site oficial do Semae https://www.semaepiracicaba.sp.gov.br, na área “Situação do Abastecimento”, que reúne informações sobre manutenções programadas e emergenciais. O atendimento também está disponível via WhatsApp 24h (19) e telefones 3403-9608; Central 24h 0800 772 9611 ou disque 115 (somente telefone fixo).

