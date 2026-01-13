O abastecimento de água em Piracicaba foi impactado desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (13) após uma falha elétrica registrada em uma das principais estruturas do sistema de tratamento da cidade. O problema interrompeu temporariamente o envio de água tratada para parte da rede de distribuição urbana.

Falha em estação compromete fornecimento

Segundo informações da autarquia responsável pelo saneamento, a pane ocorreu na casa de bombas da Estação de Tratamento de Água Capim Fino. A falha elétrica impediu o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada Marechal, afetando diretamente o envio de água para diversos reservatórios da cidade.

Equipes atuam em manutenção emergencial