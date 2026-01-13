O abastecimento de água em Piracicaba foi impactado desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (13) após uma falha elétrica registrada em uma das principais estruturas do sistema de tratamento da cidade. O problema interrompeu temporariamente o envio de água tratada para parte da rede de distribuição urbana.
Falha em estação compromete fornecimento
Segundo informações da autarquia responsável pelo saneamento, a pane ocorreu na casa de bombas da Estação de Tratamento de Água Capim Fino. A falha elétrica impediu o funcionamento da Estação Elevatória de Água Tratada Marechal, afetando diretamente o envio de água para diversos reservatórios da cidade.
VEJA MAIS
- Deputados postam foto de Lula musculoso na praia, mas é IA
- Semae retoma obras contra perdas e pode afetar água em Piracicaba
- Semae adota nota fiscal digital e muda cobrança da água em 2026
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Equipes atuam em manutenção emergencial
Técnicos das áreas de engenharia e elétrica foram mobilizados logo após a identificação do problema. De acordo com a equipe técnica, os trabalhos seguem em caráter emergencial para restabelecer o funcionamento do sistema no menor tempo possível.
Regiões afetadas pelo desabastecimento
Entre os bairros com fornecimento prejudicado estão:
- Maracanã
- Vila Monteiro
- Piracicamirim
- Morumbi
- Parque Prezotto
- Pombeva
- Nova América
- Jardim Elite
- Centro
- Bairro Alto
- Paulista
- Vila Cristina
- Chapadão
- Cecap
- Dois Córregos,
- Jardim Santa Sílvia
- Glebas Natalinas
- Santa Rita
- Santa Cecília
- Areão
- Algodoal
- Vila Rezende
- Jardim Primavera
- Vila Fátima
- Santa Rosa
- Parque São Jorge
- Cruz Caiada
- Unileste
- Uninorte e áreas próximas.
Previsão de normalização
A expectativa é que a manutenção seja concluída até as 18h desta terça-feira. Após a retomada do sistema, a normalização do abastecimento deve ocorrer de forma gradativa, com previsão de estabilização completa até a madrugada de quarta-feira (14).
Orientação aos moradores
A autarquia orienta a população que possui reservatórios a utilizar a água de forma consciente até a regularização total do serviço. Técnicos reforçam que a economia é fundamental para evitar o esvaziamento dos sistemas internos durante o período de instabilidade.
Canais de informação e atendimento
Os moradores podem acompanhar a situação do abastecimento pelo site oficial do Semae https://www.semaepiracicaba.sp.gov.br, na área “Situação do Abastecimento”, que reúne informações sobre manutenções programadas e emergenciais. O atendimento também está disponível via WhatsApp 24h (19) e telefones 3403-9608; Central 24h 0800 772 9611 ou disque 115 (somente telefone fixo).