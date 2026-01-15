Aposentados e pensionistas podem pedir desconto no IPTU em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba disponibiliza o desconto no IPTU para aposentados e pensionistas que atendem aos critérios estabelecidos pelo município. O benefício deve ser renovado até o final do mês de outubro para valer no ano seguinte.

Quem tem direito ao desconto

Para solicitar o desconto, é necessário que o imóvel atenda aos seguintes requisitos: