Piracicaba concede desconto no IPTU a aposentados e pensionistas

Por Gabriele C. Sanches.
| Tempo de leitura: 1 min
Banco de imagem

Aposentados e pensionistas podem pedir desconto no IPTU em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba disponibiliza o desconto no IPTU para aposentados e pensionistas que atendem aos critérios estabelecidos pelo município. O benefício deve ser renovado até o final do mês de outubro para valer no ano seguinte.

Quem tem direito ao desconto

Para solicitar o desconto, é necessário que o imóvel atenda aos seguintes requisitos:

Área construída de até 70 m²
(caso o cadastro técnico identifique metragem maior por foto aérea, o pedido é indeferido);

Renda familiar de até dois salários mínimos;

O solicitante deve ser aposentado ou pensionista.

Documentos necessários
Para solicitar o desconto:

Comprovante da condição de aposentado ou pensionista dos últimos 12 meses;

Espelho do IPTU;

CPF e RG ou CNH (cópia simples);

Caso o solicitante não seja o proprietário ou sócio do imóvel, é necessária procuração assinada, além da cópia dos documentos do outorgante e do outorgado.

Para renovação do desconto:

Comprovante da condição de aposentado ou pensionista dos últimos 12 meses;

Espelho do IPTU;

CPF e RG ou CNH (cópia simples).

Como solicitar o desconto passo a passo

Solicitação online
O pedido pode ser feito de forma digital, pelo Sistema Sem Papel, disponível no site da Prefeitura.

Atendimento presencial (opcional)
Quem preferir pode buscar atendimento na Praça de Atendimento – T2:

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

 Endereço: Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2233

Contato para dúvidas:

 Telefones: (19) 3403-1341

E-mail: dti@piracicaba.sp.gov.br

Sugestões e reclamações: SIP 156 ou telefone 3403-1341

A Prefeitura informa ainda que muitos serviços públicos são isentos de taxas. Caso haja dúvida sobre custos, o contribuinte pode consultar a Tabela de Preços Públicos do município.

