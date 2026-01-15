A recente decisão do governo dos Estados Unidos de suspender a emissão de vistos de imigrante para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, não afeta viagens de turismo, negócios ou estudo feitas por brasileiros ao país.

O anúncio foi feito na quarta-feira (14) pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e gerou dúvidas entre viajantes, especialmente diante do período de férias e da proximidade da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, em junho.

Apesar da preocupação inicial, a medida atinge exclusivamente os vistos de imigração permanente, ou seja, aqueles que concedem direito de residência nos Estados Unidos. Os vistos de não imigrante, como turismo (B2), negócios, intercâmbio e estudo, continuam sendo emitidos normalmente.