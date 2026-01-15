A recente decisão do governo dos Estados Unidos de suspender a emissão de vistos de imigrante para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, não afeta viagens de turismo, negócios ou estudo feitas por brasileiros ao país.
O anúncio foi feito na quarta-feira (14) pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e gerou dúvidas entre viajantes, especialmente diante do período de férias e da proximidade da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, em junho.
Apesar da preocupação inicial, a medida atinge exclusivamente os vistos de imigração permanente, ou seja, aqueles que concedem direito de residência nos Estados Unidos. Os vistos de não imigrante, como turismo (B2), negócios, intercâmbio e estudo, continuam sendo emitidos normalmente.
Segundo o especialista em vistos americanos Jorge Leite, proprietário da 365 Vistos, não há impacto para quem pretende viajar temporariamente.
“O que foi suspenso são apenas os vistos de imigração permanente. Vistos de turismo, negócios e estudante seguem sem qualquer alteração”, explicou.
Brasileiros que desejam viajar aos Estados Unidos para lazer, visitas a familiares ou amigos devem solicitar o visto B2, que se enquadra na categoria de visto não imigrante e não está incluído na suspensão.
A medida passa a valer a partir da próxima quarta-feira, dia 21, e não tem prazo definido para ser encerrada.
Em nota publicada na rede social X, o Departamento de Estado afirmou que a decisão tem como objetivo assegurar que novos imigrantes não se tornem dependentes de assistência social no país. De acordo com o órgão, o processamento de vistos foi interrompido até que haja garantias de que os imigrantes não representarão impacto econômico negativo para os Estados Unidos.
Categorias de vistos de imigrante com emissão suspensa
Entre as modalidades afetadas estão:
Vistos de trabalho patrocinados por empregador, incluindo:
Trabalhadores prioritários (E1)
Profissionais com diplomas avançados ou habilidades excepcionais (E2)
Profissionais e outros trabalhadores (E3, EW3)
Vistos para investidores e criação de empregos (C5, T5, R5, I5)
Imigrantes especiais, como:
Trabalhadores religiosos (SD, SR)
Visto de diversidade (DV)
Residente retornante (SB)
Vistos familiares, incluindo:
Cônjuge de cidadão americano (IR1, CR1)
Noivo(a) de cidadão americano (K1)
Adoção internacional (IR3, IH3, IR4, IH4)
Determinados familiares de cidadãos e residentes permanentes (IR2, CR2, IR5, F1, F2A, F2B, F3, F4)