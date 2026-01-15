Diocese de Piracicaba realiza nesta sexta-feira (16) uma celebração em ação de graças pelos cinco anos da posse canônica de Dom Devair Araújo da Fonseca como bispo diocesano. A missa está marcada para as 19h30, na Catedral Santo Antônio, e deve reunir representantes do clero e fiéis de diferentes regiões da Diocese.
Celebração reúne lideranças e fiéis
A programação prevê a presença de padres, diáconos permanentes e transitórios, seminaristas, religiosos, consagrados, além de coordenadores e integrantes de pastorais e movimentos. A proposta da celebração é congregar as diversas expressões da Igreja local em um momento de oração e agradecimento pelo ministério episcopal exercido ao longo do período.
A celebração será presidida por Dom Devair Araújo da Fonseca e concelebrada pelos presbíteros da Diocese, marcando oficialmente o quinquênio de sua condução pastoral.
Início do ministério em contexto de pandemia
Ao recordar o início do episcopado, Dom Devair destacou que assumiu a Diocese em 2021, em meio às restrições impostas pela pandemia da covid-19. Segundo ele, o cenário exigiu adaptação e impôs desafios, especialmente no contato direto com as comunidades e na realização de atividades presenciais.
Com o avanço da flexibilização das medidas sanitárias, o bispo avaliou que foi possível retomar gradualmente as celebrações e fortalecer o vínculo com os fiéis, ampliando a presença pastoral nas paróquias.
Planejamento pastoral e renovação das comunidades
Entre os avanços registrados nos últimos anos está a construção do plano diocesano de pastoral, elaborado a partir de um processo de escuta realizado em todas as paróquias ao longo do último ano. A implantação do novo planejamento está prevista para 2026.
De acordo com a avaliação da Diocese, o período é marcado por maior participação das comunidades, crescimento do protagonismo leigo e presença significativa de jovens nas celebrações, indicando um momento de renovação da vida pastoral.