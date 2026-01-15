Diocese de Piracicaba realiza nesta sexta-feira (16) uma celebração em ação de graças pelos cinco anos da posse canônica de Dom Devair Araújo da Fonseca como bispo diocesano. A missa está marcada para as 19h30, na Catedral Santo Antônio, e deve reunir representantes do clero e fiéis de diferentes regiões da Diocese.

Celebração reúne lideranças e fiéis

A programação prevê a presença de padres, diáconos permanentes e transitórios, seminaristas, religiosos, consagrados, além de coordenadores e integrantes de pastorais e movimentos. A proposta da celebração é congregar as diversas expressões da Igreja local em um momento de oração e agradecimento pelo ministério episcopal exercido ao longo do período.

A celebração será presidida por Dom Devair Araújo da Fonseca e concelebrada pelos presbíteros da Diocese, marcando oficialmente o quinquênio de sua condução pastoral.