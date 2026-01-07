Diocese abre inscrições para curso de teologia em Piracicaba e região
A Diocese de Piracicaba abriu as inscrições para as turmas de 2026 do Curso Diocesano de Teologia, voltado à formação teológica de cristãos leigos e leigas de Piracicaba e região.
Onde e como se inscrever
As inscrições podem ser feitas até 23 de fevereiro de 2026 de três formas:
Em qualquer paróquia da Diocese de Piracicaba;
Presencialmente na Cúria Diocesana, localizada na Avenida Independência, nº 1.146, Bairro Alto, em Piracicaba;
On-line, por meio de formulário disponível na internet.
Formação teológica reconhecida
Com 35 anos de existência, o Curso Diocesano de Teologia é reconhecido como curso de extensão universitária pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), o que permite ao estudante solicitar reconhecimento acadêmico oficial. O curso aborda diferentes áreas do conhecimento, com disciplinas em teologia bíblica, moral, pastoral, espiritual, liturgia, história da Igreja, doutrina social e direito canônico, entre outras.
Aula inaugural e locais das aulas
A aula inaugural será realizada no dia 25 de fevereiro de 2026, às 19h30, no Centro Diocesano de Pastoral, em Piracicaba. O tema será “A Teologia à luz da Exortação Apostólica «Dilexi Te» do Papa Leão XIV sobre o amor para com os pobres”, com assessoria de Dom Devair Araújo da Fonseca.
As aulas regulares ocorrerão às quartas-feiras, das 19h20 às 22h10, de forma simultânea em Piracicaba, Rio Claro e Santa Bárbara d’Oeste.
Para o primeiro ano, há turmas abertas em Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste. Em Rio Claro, o curso seguirá com as turmas iniciadas em anos anteriores.
Valor e informações
O investimento é de R$ 80 para matrícula e oito mensalidades de R$ 80, pagas de março a junho e de agosto a novembro. Mais informações podem ser obtidas no Centro Diocesano de Pastoral, pelo telefone ou WhatsApp (19) 2106-7597, ou pelo e-mail escola.teologia@diocesedepiracicaba.org.br
, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.